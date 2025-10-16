Yeni Şafak
Çorum'da motosikletin çaya düşmesi sonucu 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

07:2516/10/2025, Perşembe
AA
Motosiklet kazasında sürücü kurtarılamazken yolcu yaralanarak tedavi altına alındı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde motosikletin köprüden çaya düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muhammet Sait Büker (16) idaresindeki 19 ADV 265 plakalı motosiklet, Osmancık-Dodurga kara yolu Kumbaba köyü yakınlarında köprüden çaya düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Büker'in hayatını kaybettiği belirlendi.


Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Y. M.K. (17) ise sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



