Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Çorum’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

00:151/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Jandarma ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Jandarma ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Sultan Köylü, evinde hareketsiz halde bulunurken, sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi ölüm nedeninin tespiti için morga kaldırıldı.

Çorum’un Alaca ilçesinde yaşlı bir kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki evinde tek başına yaşayan Sultan Köylü’den (62) bir süre haber alamayan çocukları, durumu köydeki vatandaşlara bildirdi. Eve giden vatandaşlar, kapının açılmaması üzerine endişelenerek mutfağın camından içeri girdi. Yaşlı kadını hareketsiz halde bulan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerine yapılan kontrolde, Köylü’nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından, Köylü’nün cenazesi, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.


#Çorum
#Alaca
#yaşlı kadın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İzmir 21 bin 20 sosyal konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2026 TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı ve tarihler