Çorum’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerine yapılan kontrolde, Köylü’nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından, Köylü’nün cenazesi, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.