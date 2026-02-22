Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya’da bir şahıs cadde üzerinde ölü bulundu

Kütahya’da bir şahıs cadde üzerinde ölü bulundu

23:5622/02/2026, Pazar
G: 23/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde cadde üzerinde hareketsiz bulunan 47 yaşındaki Özgür Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın 4. kattan düştüğü ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde cadde üzerinde hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın 4. kattan düştüğü üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Kuruçay Caddesi’nde hareketsiz halde yatan bir şahsı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeyi kontrol altına aldı. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Özgür Ö. (47) olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcılık tarafından yapılan çalışmaların ardından Özgür Ö.’nün cansız bedeni Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Özgür Ö.’nün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. İlk değerlendirmelere göre şahsın bulunduğu binanın 4. katından düştüğü üzerinde durulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


#Kütahya
#şahıs
#cadde
#ölü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 23 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana il il sahur vakitleri