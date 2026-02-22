Kütahya’da bir şahıs cadde üzerinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Kuruçay Caddesi’nde hareketsiz halde yatan bir şahsı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeyi kontrol altına aldı. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Özgür Ö. (47) olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcılık tarafından yapılan çalışmaların ardından Özgür Ö.’nün cansız bedeni Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.