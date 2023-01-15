Çözülemeyen cinayet yok

Nüfusu 20 milyona dayanan ve farklı milletlerden 3 milyona yakın kişiyi içerisinde barındıran İstanbul’da 2022 yılında 325 cinayet olayı meydana geldi. 344 kişinin öldürüldüğü cinayetlerin tüm failleri İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektiflerince tespit edildi. 2021 ve 2022 yılında işlenen tüm cinayetlerin faillerini belirleyerek büyük başarıya imza atan Cinayet Bürosu ekipleri, cinayetlere karışan 919 şüpheliden 795’ni yakaladı. 795 şüpheliden 471’i tutuklanırken, 181’i de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.

EN FAZLA EYLÜL’DE

Cinayet Bürosu’nun yıllık istatistiklerinde 2022 yılında en fazla cinayet eylül ayında işlendi. 36 cinayetin işlendiği eylülü 33 cinayetle temmuz, 32 cinayetle mart ayları izledi. En az cinayetler ise kasım (18 kişi) ve şubatta (21 kişi) işlendi. 2022 yılında en fazla cinayetin işlendiği gün 53 kişinin öldürüldüğü pazar oldu. Pazar gününü 52 cinayetle perşembe ve 51 cinayetle cumartesi izledi. En az cinayet olayı ise 37 kişinin öldürüldüğü pazartesi günü meydana geldi.

REKLAM

ALACAK VERECEK KONUSU

İstatistiklere göre en fazla cinayet saat 23.00 ile 01-01.00 arasında işlendi. Bu saat aralıklarında 29’ar cinayet işlenirken, en az cinayet işlenen zaman dilimi ise 09.00-10.00 saatleri arası oldu. Yabancı uyruklu kişilerin kendi aralarında meydana gelen olaylarda 66 yancı uyruklu kişi de hayatını kaybetti. Cinayet Bürosu dedektifleri, husumetli taraflar ile cinayet planı yapanların gece saatlerinde buluştuğunu ve olayların çoğunlukla ‘Alacak verecek meselesi, uyuşturucu ve fuhuş’ yüzünden meydana geldiğini de ifade etti.

GÜNDEM Kartal’da çifte cinayet: Kayıp olarak aranıyorlardı