Çukurca’da dev yılanlar korkuttu.

Bu anlamıyla da biz aslan balığının tüketilmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Burada aslan balığını tadanlar çok beğendiklerini söylediler. Bu, bizi çok umutlandırdı. Aslan balıkları ve uzun dikenli deniz kestaneleri tüketimi girdiğinde ve insanlar bunu talep etmeye başladığında bir piyasası olur ve restoranlar bunu sunmaya başlarlar. Böylece bu türler üzerinde bir baskı kurulmuş olur; diğer türler de rahat nefes almış olurlar ve bir denge kurulmuş olur. İnsan aslında en büyük predator. Öyle baktığımızda bunun tüketime sunulması ve beğenilmesi çok kıymetli” diye konuştu.