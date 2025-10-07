Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Afganistan Milli Adalet Partisi lideri Mesbah'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Yalçın Topçu, Afganistan Milli Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Mohammed İssa Mesbah ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ofisinde kabul etti.





Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topçu, heyete hitaben şunları söyledi:





“Sayın Genel Başkan, milletimizin evine hoş geldiniz. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, siyasi hayatınızda başarılar diliyorum.





Malumunuz olduğu üzere; Ağustos 2021’de Taliban’ın iktidara gelişiyle yaşanan çalkantılı süreçte Türkiye, Kabil Büyükelçiliği, Mezar-ı Şerif ve Herat’taki Başkonsoloslukları, TİKA, Maarif Vakfı okulları ve diğer kurumlarıyla Afganistan’ın yanında olmuştur ve desteğini sürdürmektedir.





Türkiye, Afganistan’da sağlanan nisbi istikrarın kalıcı hale gelmesi için kapsayıcı bir yönetim anlayışının benimsenmesi, özellikle kadınlar ve kız çocuklarının hakları başta olmak üzere temel insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini her fırsatta Afgan yetkililere ifade etmektedir.





Gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası olan Afganistan’la, halkının tüm kesimleriyle köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olan Türkiye’nin Afganistan’la olan ilişkilerinde, Türk soylu topluluklar önemli bir yer tutmaktadır.





Bu vesileyle, kısa süre önce göreve başlayan Türkmen kökenli Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Saniullah Farahmand’ın, Taliban yönetimi ile ülkemizdeki Afgan toplumu arasında güven inşası ve sağlıklı iletişimin tesisi konusunda önemli katkılar sunacağına inanıyorum.”

















AFGANİSTAN ADINA TEŞEKKÜR ETTİ





Ziyaret kapsamında söz alan Afganistan Milli Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Mohammed İssa Mesbah ise şu ifadeleri kullandı:





“Değerli Başdanışmanım, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulu’ndaki dirayetli duruşu ve konuşmaları dolayısıyla zat-ı alilerine Afganistan halkı adına saygı ve şükranlarımızı sunuyorum.





Türkiye’nin Afganistan halkına yönelik yaptığı tüm yardımlar için de ayrıca minnettarız.





Afganistan Milli Adalet Partisi, ülke tarihinde kurulan ilk Türkmen siyasi partisi olma özelliğini taşımaktadır. Amacımız; Afganistan’ın birliği, refahı ve esenliğine katkı sunmak; toplumun tüm kesimleri arasında diyalog ve hoşgörünün gelişmesini sağlamaktır.





Sayın Bakanım, şahsım ve heyetim adına nazik kabulünüz ve dil, din, ırk ayrımı gözetmeden sunduğunuz birleştirici fikir ve tavsiyeleriniz için en kalbi şükranlarımı arz ediyorum.”





Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.















