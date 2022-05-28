'Cumhurbaşkanı danışmanıyım' yalanıyla üç milyon lira dolandırmış

Türkiye'de sahil şeridindeki şehirlerdeki mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik, 16 ilde düzenlenen ve 'Müsilaj' adı verilen operasyon kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlenen eski ilaç mümessili Aslı A., Fatih A., Mehmet K. ve Soner T. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda adli evrakla dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

‘HAKİM VE SAVCILAR BENİM ÖĞRENCİM’ YALANI

Operasyonun ardından şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Aslı A.’nın, kendisini Cumhurbaşkanı danışmanı olarak tanıttığı, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan kişileri, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde FETÖ soruşturmalarından sorumluyum. Bu görevle gönderildim. Sizi tahliye ya da beraat ettirebilirim. Adliyede görevli hakim ve savcılar benim öğrencim. Onların atamalarını ben yaptırıyorum" diyerek ağına düşürdüğü öne sürüldü. Şüphelinin bu yöntemle çok sayıda kişiden para aldığı, tahliye edilenlere bunu kendisinin yaptırdığını söylediği, tutuklu kalanların yakınlarıyla ise irtibatını kestiği iddia edildi.

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DOKTOR, AVUKAT VE İŞ İNSANLARINI DOLANDIRMIŞLAR

Şüpheli Fatih A.’nın ise kendisinin Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı’nda (JİTEM) yarbay olarak görev yaptığını söyleyerek, ağlarına düşürdükleri kişilerin güvenini kazandığı belirtildi. Şüphelilerin dolandırıcılık için gittiği illerde lüks bir ev kiralayıp, iş insanları, doktorlar ve avukatlarla görüştükleri, Aslı A.'nın bu kişilere, “Ben Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ekonomi danışmanıyım. Yatırım için paranızı bana verin, borsada değerlendireyim” dediği iddia edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DİKSİYON EĞİTİMİ ALMIŞ

Aslı A.’nın, dolandıracağı kişiler ve meslekleri hakkında bilgi edindiği, daha önce diksiyon eğitimi aldığı ve mağdurları giyimi ile etkilediği öne sürüldü. Şüphelilerin, bu yöntemle 30’dan fazla kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları, deşifre olunca il değiştirdikleri ve ortadan kayboldukları kaydedildi. Ayrıca Fatih A.’nın, deşifre oldukları mağdurları “Aslı beni de dolandırdı. Paramı alabilmek için yanındayım. Sizin paranızı da kurtarabilirim” diyerek oyaladığı iddia edildi.

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Aslı A.’nın, dolandırıcılık ve FETÖ üyeliği suçundan kaydı olduğu, ilk ifadesinde ise Cumhurbaşkanı danışmanı olduğunu söylediği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAF 9 Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaptıkları uygulamada lüks otomobilin çakarlarının açık halde seyir ettiğini fark etti. Durdurulan araçta şoför dışında kimsenin olmadığı ve çakar kullanımını gerektirecek bir durumun oluşmadığı görüldü. Şoför K.T.’ye (44) “usulsüz çalar kullanımından” toplamda 3 bin 646 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan cadde üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda ise kurallara uymayan birçok sürücüye cezai işlem uygulandığı öğrenildi. İstanbul’da usulsüz çakar kullanımına ceza İstanbul’da usulsüz çakar kullanımına ceza İstanbul’da usulsüz çakar kullanımına ceza İstanbul’da usulsüz çakar kullanımına ceza İstanbul’da usulsüz çakar kullanımına ceza İstanbul’da usulsüz çakar kullanımına ceza Usulsüz çakar kullanımı polise takıldı: 3 bin 646 lira ceza kesildi Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, lüks otomobille çakar kullanan sürücüyü durdurdu. Aracın yapılan kontrollerinde sürücüye usulsüz çakar kullanımından toplamda 3 bin 646 lira cezai işlem uygulandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.15 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonundaki uygulama üzerinden araç kiralama işi yapan bir şirkete ait otomobillerden tuhaf bir hırsızlık gerçekleşti. Araç kiralayan hırsızlar, otomobili park halinde sürüşü bitirmeden önce aracın egzoz kısmında bulunan ve yaklaşık 20 bin liralık katalitik konvektördeki kristal parçaları çaldı. Yapılan incelemede aynı şahsın, firmadan farklı günlerde toplam 48 araç kiraladığı ve park ederek uygulamadan çıkış yaptığı sırada da 11 araçta katalitik konvektördeki kristallerin çalındığı tespit edildi. Durumu fark eden şirket yetkilisi Murat İ., olayı polise ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Murat İ. ile görüşerek araçların GPS üzerinden kiralandığı zaman gittiği adresleri belirledi. Son kiralanan aracın Deniz S. isimli bir şahıs tarafından kiralandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, aracın bir sokak üzerindeki Mustafa T. isimli bir şahsa ait oto tamircisinde olduğunu belirledi. İş yerine gelen Kağıthane polisi Mustafa T. ile yaptığı görüşmede, aracı İbrahim S. isimli bir şahsın getirdiği daha öncede aynı şahsın araçlar getirdiğini belirledi. Kağıthane polisi oto tamircinin içerisinde yaptığı aramada katalitik konvektördeki kristal parçaların beyaz poşet içerisine saklanmış bir şekilde buldu. Aracı kiralayıp sanayi getiren İbrahim S. isimli şahıs, olaydan habersiz gibi aranarak tamirciye çağrıldı. Tamirciye gelen İbrahim S. ve tamirci Mustafa T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kağıthane polisi oto tamircinin içerisinde yaptığı aramada katalitik konvektördeki kristal parçaların beyaz poşet içerisine saklanmış bir şekilde buldu. Aracı kiralayıp sanayi getiren İbrahim S. isimli şahıs, olaydan habersiz gibi aranarak tamirciye çağrıldı. Tamirciye gelen İbrahim S. ve tamirci Mustafa T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kiraladıkları 11 aracın egzozundan çaldılar: Piyasa değeri 20 bin lira İstanbul Çağlayan'da aynı uygulama üzerinden kiraladığı 11 aracı park halinde bırakmadan önce egzoz kısmındaki yaklaşık 20 bin liralık katalitik konvektör içindeki kristalleri çalan uyanık hırsız polisin takibi üzerine kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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FOTOĞRAF 19 Yakın dönem içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine de girmesi beklenen Askeri Taktik Operasyon Kiti’nin (ATOK), Mehmetçik’in operasyon sahasındaki gücünü artırması planlanıyor. Geleceğin askeri yetenekleri ile donatılan ATOK, dokunmatik ekrana sahip mini bir bilgisayar ve akıllı kol saati, algılayıcılar, sensörler ve artırılmış gerçeklik gözlüğü gibi bir takım hafif ve giyilebilir bileşenlerden oluşuyor. Sistemin ana sunucuları ve haberleşme sistemleri, zırhlı bir araç üzerine monte edilmek suretiyle tüm sistem mobil hale getiriliyor. ATOK sistemi, zırhlı araç üzerine kurulu özel 4.5GLTE haberleşme ağı ile operasyon sırasında tim içi sesli ve görüntülü haberleşme imkanı da sağlıyor. LTE haberleşme ağı ile istihbarat amaçlı fotoğraf, mesaj, video ve sayısal dosya paylaşımını da mümkün kılıyor. Ayrıca, operasyon sırasında kullanılan İHA görüntüleri de ATOK Sistemine aktarılarak tim içerisinde paylaşılabiliyor. Öte yandan sistem sayesinde taktik saha ekranı ile alan hakimiyeti, dost birlik takibi ile dost unsurların güvenliği, mesajlaşma özelliği ile hızlı ve güvenli mesajlaşma, paraşütçü modülü ile alan güvenliği, İHA görüntü gösterimi ile havadan alana hakimiyet, sağlık modülü ile personelin anlık sağlık durum bilgisi gibi bir çok avantaj sağlanıyor. ATOK Sistemi hakkındaki detayları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendiren BİTES Savunma ve Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Erinç Albayrak, “Askeri Taktik Operasyon Kiti ATOK projemiz 15 Ocak 2020 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte imzaladığımız sözleşme ile başladı. Akabinde 2 yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde 15 Aralık 2021’de de prototip kabulleri gerçekleştirildi. Şuan sistemlerimizin yaygınlaştırılması fazındayız\" ifadelerini kullandı. Askeri sahanın yeni bir düzeye yöneldiğini ve özellikle meskun mahal operasyonlarının oldukça arttığını belirten Albayrak, \"Muharebe sahasında bildiğimiz harp teknikleri açısından çok değişikliğin yaşandığı bir dünyadayız. Normal şartlarda muharebeler cephe hattında icra edilirken artık meskun mahallere girdi. Yakın dönemden bir örnek vermek gerekirse Ukrayna Rusya savaşında Rusya işgale başladığında Kiev’in sınırlarına kadar çok hızlı bir şekilde ilerledi ancak, Kiev’in şehir sınırlarına girdiğinde bir anda çok ciddi bir direniş ile karşılaşarak durdu. Dolayısıyla klasik orduların meskun mahallerde muharebesi yeni bir sorun. ATOK da bu sorunu çözmeye yönelik olarak, güncel teknolojileri kullandığımız; geniş bant haberleşme, IOT teknolojileri ya da askeri değim ile B-IOT teknolojilerinden yararlandırılarak, özellikle meskun mahal operasyonları esnasında burada operasyon icra eden güvenlik güçlerimizin durumsal farkındalığını artıran, temel haritacılık fonksiyonlarına destek olan, WhastApp gibi sesli, yazılı, görüntülü görüşme imkanı tanıyabilen, GPS olmayan ya da güvenilmeyen ortamlardaki konum ve durum belirleme, sağlık sensörü ile askerimizin, polisimizin sağlık durumunu belirleme gibi bir çok yeni teknolojiyi, artırılmış gerçeklik sistemini de bünyesinde barındıran bir bilgi sistemi” ifadelerini kullandı. ATOK sisteminin kendi içerisinde kurduğu mesajlaşma sistemi ile güvenlik güçlerinin tam güven ile birbiri arasındaki iletişimi sağlamasının sağlandığına dikkat çeken Albayrak, “Sistemimiz öncelikle bir zırhlı araç unsuru ile başlıyor. Bu zırhlı aracımızın üzerinde bir anten mastı, bu cihazın üzerine takılı GSM ya da LTE antenleri, yine bir ASELSAN iştiraki olan ULAK tarafından üretilmiş sistemleri kullanıyoruz. Bu zırhlı aracımız muharebe sahasının geri hattında, güvenli bölgesinde konuşlanıyor ve anten mastını yükseltmek marifetiyle bir kapsam alanı tesis ediyor. Bu altyapımız bizim tamamen silahlı kuvvetlere kapalı ağ olarak hizmet eden, ticari ağlardan beslenmeyen, bir nevi TSKCELL diyebileceğimiz bir ağ oluşturuyor. Bu ağ içerisinde gerekli güvenlik işlemleri ile birlikte tüm akıllı cihazlar ağlara kayıtlanarak sistemin haberleşme altyapısını tesis ediyor” şeklinde konuştu. ATOK sisteminin adından da anlaşılacağı üzere birçok farklı bileşenin bir araya getirildiği bir kit sistemi olduğuna vurgu yapan Albayrak, “ATOK birbirinden farklı özellikleri bünyesinde barındırıyor, o yüzden adını Askeri Taktik Operasyon Kiti olarak koyduk. Kit olması birbirinden farklı birçok özelliği bünyesinde barındırıyor anlamına geliyor. Silahlı kuvvetlerimiz yenilikçi projeler kapsamında birçok insansız kara aracı drone olarak tabir ettiğimiz insansız hava araçlarını da artık operasyonlarında etkin bir şekilde kullanıyor. Ancak bu araçların yer kontrol istasyonları olması gerekiyor. Her bir sistemin kendine ait. Ancak askerimizin üzerinde 100 gramlık bir kumanda dahi 3 saat- 5 saatlik yola intikal ettiğinizde önemli bir ağırlık ve beden performansı etkisi oluşturuyor. Bunu da çözmek adına biz ATOK içerisinde envanterde bulunan İHA’ların ve insansız kara araçlarının da kumanda ve kontrol işlemlerini de bünyesine ekledik. Dolayısıyla harici bir yer kontrol merkezi taşımadan ATOK üzerinden gerek İHA’ları gerekse insansız kara araçlarını yönetebiliyorlar. Bu da gerçekten operasyon sahasında askerimizin taşıdığı yük noktasında ciddi bir avantaj sağlıyor” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen projenin yakında envantere girmesini beklediklerinin altını çizen BİTES Savunma ve Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Erinç Albayrak, “15 Aralık 2021 tarihinde prototip kabullerini yapmış olduğumuz ATOK sisteminin şu an envantere girişi noktasında gerek silahlı kuvvetler gerekse güvenlik güçlerimiz hususunda faaliyetlerimiz hızla devam etmekte. Yakın dönemde silahlı kuvvetlerimiz etkin bir şekilde, tam fonksiyona sahip olarak ATOK sistemini hem ülke içi hem ülke dışı operasyonlarda kullanıma geçirecek” açıklamasında bulundu. Mehmetçik’e yeni güç geliyor 'Askeri Taktik Operasyon Kiti (ATOK)' Mehmetçik’e yeni güç geliyor 'Askeri Taktik Operasyon Kiti (ATOK)' Mehmetçik’e yeni güç geliyor 'Askeri Taktik Operasyon Kiti (ATOK)' Mehmetçik’e yeni güç geliyor 'Askeri Taktik Operasyon Kiti (ATOK)' Mehmetçik’e yeni güç geliyor 'Askeri Taktik Operasyon Kiti (ATOK)' Mehmetçik’e yeni güç geliyor 'Askeri Taktik Operasyon Kiti (ATOK)' Mehmetçik’e yeni güç geliyor 'Askeri Taktik Operasyon Kiti (ATOK)' 'Geleceğin askeri' ATOK göreve hazır: Mehmetçik’e yeni güç olacak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri A.Ş. tarafından geliştirilen ATOK Sistemi sayesinde Mehmetçik, geleceğin giyilebilir teknolojileri ile donatılacak. Böylece güvenlik güçlerinin operasyon sahasına hakimiyetleri en üst seviyeye çıkarılacak.

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