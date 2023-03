Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 1 yılda 2 milyona yakın araç kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü için bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Bugün biz de ülkemiz ve milletimiz için Çanakkale Zaferi'nde ortaya koyduğumuz ruh ve iradeyle çalışıyor, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabileceğimize olan inançla mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Bize bu vatanı emanet eden şehitlerimize, gazilerimize şükran borcumuzu ödemek, vatanımızı ve bayrağımızı her koşulda müdafaa etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız" dedi.