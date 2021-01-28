Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 yenilikçi Kovid-19 aşımız faz aşamalarına başlamak üzere

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde bilim insanlarına ödüllerini takdim etti. Yürütülen yerli aşı çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir de müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye son 18 yıl ortaya koyduğu başarıları ilim ve irfana sahip çıkmasına borçludur. Sizlerin ortaya koyduğu her yeni çalışma, bilim dünyasında Türkiye'nin varlığını kadim medeniyetimizin gücünü ifade ediyor. Araştırmaya devam eden her bilim insanımızın yanında olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.

"Üniversite sayımızı 207'ye çıkardık"

Daha önceki dönemlerde kısır ideolojik bakış açılarıyla eğitim-öğretim üzerine kurulan bariyerleri kaldırdık. Zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkararak lise seviyesinde okullaşma oranını yüzde 100'e yaklaştırdık. En büyük atılımlardan birisini de yükseköğretimde gerçekleştirdik. Üniversite sayımızı 207'ye çıkardık. Şimdi okul öncesi eğitime odaklandık. Biz geldiğimizde yüzde 10 olan okul öncesi öğretimi yüzde 75'lere yükselttik. Okullaşma oranını yüksek öğretim seviyesinde yüzde 15'ten yüzde 44'e çıkardık.

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"Öğrencilerimiz bilim olimpiyatlarından 144 madalya ile döndü"

Bilim insanlarımızı rol model olarak gösteriyoruz. Bilim olimpiyatları ile çocuklarımızı bilim insanı olma ve girişimcilik konularında geleceğe hazırlıyoruz. TEKNOFEST ile gençlerimizi icat peşinde koşmaya teşvik ediyoruz. Son 2 yılda 159 öğrencimiz uluslararası ve bölgesel bilim olimpiyatlarından 144 madalya ile döndü. Üstün yetenekli genç bilim insanlarının ödüllendirilmesi gelecekteki bilim insanlarına çığır açacaktır.

"3 yenilikçi aşımız faz aşamalarına başlamak üzere"

Dünyanın koronavirüs salgınıyla buluştuğu bu dönemde bilim insanlarımızın sağlık alanında elde ettiği gelişmeleri de takip ediyoruz. 436 araştırmacımız aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar. Araştırmacılarımızın çalışma ve tecrübelerini paylaşarak dünyaya örnek olarak kullanmasıdır. 3 yenilikçi aşımız faz aşamalarına başlamak üzeredir. Yenilikçi aşı adayların yerli ve milli üretimi konusunda özel sektörü seferber ettik. DSÖ verilerine göre, en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke konumundayız. ABD ve Çin'den sonra en çok aşı çalışması yürüten 3. ülke konumundayız.

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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşuyor https://t.co/9xtMvJN1m3 — Yeni Şafak (@yenisafak) January 28, 2021