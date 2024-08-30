Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünde çoşku ile kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla siyasiler mesajlar yayımladı. Mesajlarda 30 Ağustos'un Türkiye'nin en büyük zaferi olduğuna dikkat çekildi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbali için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Büyük Taarruz ve zafer, emperyalist güçlere karşı onurlu bir mücadele olarak mazlum milletlere umut vermiş, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran yolu açmış, ardından Cumhuriyetimiz kurulmuştur." dedi. İşte Türk siyasetinin önemli isimlerinden Zafer Bayramı mesajları...