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Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

13:46 - 30/08/2024 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

Büyük Zafer'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katılan Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.


Buradaki törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.


Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu'nun marşlar seslendirdiği tören, başkentte görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.


Siyasilerden 30 Ağustos mesajları: Bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür

30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünde çoşku ile kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla siyasiler mesajlar yayımladı. Mesajlarda 30 Ağustos'un Türkiye'nin en büyük zaferi olduğuna dikkat çekildi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbali için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Büyük Taarruz ve zafer, emperyalist güçlere karşı onurlu bir mücadele olarak mazlum milletlere umut vermiş, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran yolu açmış, ardından Cumhuriyetimiz kurulmuştur." dedi. İşte Türk siyasetinin önemli isimlerinden Zafer Bayramı mesajları...


#30 Ağustos Zafer Bayramı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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