Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 1924’te imzalanan Türkiye-Almanya Dostluk Anlaşması’nın 100. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinin son gününde, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Ankara’da bir araya geldi. Ortak basın açıklaması yapan ikili önemli ifadelere imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da artan İslam düşmanlığı hakkında konuşurken, "Solingen benzeri saldırıda 4 kardeşimizi kurban verdik. Hadisenin tamamen aydınlatılması konusunda beklentimizi paylaştım. Terör örgütleri ile mücadeleye de değindik. Daha etkin iş birliğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.