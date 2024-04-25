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Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik, Mauritius, Nepal ve Laos büyükelçilerini kabul etti.

16:36 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:56 - 25/04/2024 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Honduras Büyükelçisi Mauricio Arturo Bueso Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Martin Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Arni Thor Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Santos Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Christelle Sohun, Nepal Büyükelçisi Tapas Adhikar ve Laos Büyükelçisi Latsamy Keomany Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Honduras Büyükelçisi Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Sohun, Nepal Büyükelçisi Adhikar ve Laos Büyükelçisi Keomany'i kabul etti.

#Recep Tayyip Erdoğan
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#Nepal
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