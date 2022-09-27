Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ABD'den gelen destekler sizi kurtarmaz' dedi: Yunan basını son dakika geçti

Yunanistan'ın hukuka aykırı bir biçimde Ege'deki adalara zırhlı araç sevk ettiği anların ortaya çıkması sonrası Türkiye harekete geçti. ABD ve Yunanistan'a nota verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bu konuyu ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ABD'den gelen destekler sizi kurtarmaz' dedi. Bu sözleri Yunan basınında yankılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

NİYETLERİNİ GAYET İYİ BİLİYORUZ

Yunanistan'ı kışkırtarak üzerimize salanların niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Karası, denizi ve havasıyla ülkemiz savunmasından taviz vermeyecek ama vaktimizi, enerjimizi, dikkatimizi dağıtmaya yönelik kirli senaryolara da pabuç bırakmayacağız. Bir yandan hadsizlere haddini bildirirken hedeflerimizden kesinlikle sapmayacak, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Çünkü bizim gücümüz ve imkanlarımız bunların çok ötesindedir. Ama bu durumun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz. Netice itibarıyla o topraklarda yüzlerce yıllık emeğimiz ve halen yaşayan çok sayıda soydaşımız, dindaşımız var. Bunlar adına yaşanan gelişmelerden üzüntü duymak da vazifemizdir. Batı Trakya'da herhangi bir derneğin veya okulun adında Türk ifadesinin geçmesinden rahatsızlık duyan Yunanistan'a hatırlatmak isteriz, kendinize gelin.

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SADECE PATİNAJ YAPARSINIZ BAŞKA BİR İŞE YARAMAZ

Amerika'dan, Avrupa'dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız başka bir işe yaramaz. Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü senei devriyesinde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Buradan Mavi Vatan'da ve dünyanın farklı bölgelerinde fedakarca görev yapan deniz kuvvetlerimizin tüm mensuplarını tebrik ediyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BU SÖZLERİ YUNAN BASININDA YANKILANDI

in.gr'de yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ABD sizi kurtaramayacak" sözlerini manşetine taşıdı. Miçotakis'in kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalara atıfta bulunuldu. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına geniş bir şekilde yer verildi. Miçotakis, kabinede yaptığı açıklamalarında, "Karşılarında sadece Yunanistan değil, Avrupa'nın yanı sıra NATO müttefiklerimiz de var" sözleri ile yine Batılı ülkelere sığındıklarını belirtmişti.

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Kathimerini'de yer alan haberde ise; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ABD ve Avrupa'nın desteği sizi kurtarmaz" sözlerine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha Yunanistan'a meydan okuduğu belirtilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Batı Trakya'da ve adalarda biriken silahlar bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bizim gücümüz onların çok ötesinde. Bunun söz konusu ülke için gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatmak isteriz" sözlerine yer verildi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Kendinize gelin