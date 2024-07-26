Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.

#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor. https://t.co/l4WV7Ij54Q — Yeni Şafak (@yenisafak) July 26, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara asla fırsat vermeyiz. 2. Dünya Savaşı'nın galiplerinin ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan küresel sistem, miadını doldurmaya başlamıştır.

"ABD'de soykırımcı katili alkışladılar"

Amerika'nın kongresinde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi, gördük. Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 40 bine yakın insanı katledenleri düşünün Temsilciler Meclisi alkışlıyor. Temsilciler Meclisi'nin dışında da onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuyor. Bu dünyanın nereye gittiğini gösteriyor. Bunların katili olan bir Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir? Bunu anlamak mümkün mü? Hani demokrasi, hani insan hakları, hani özgürlük? Bir alkış curcunasıdır gidiyor. Bu caniye kürsü veren, hezeyanlarla dolu konuşmasını 57 kez alkışlayan bir akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız.

Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenler, çağımızın Hitler'ini baş tacı ederken, zerre miskal utanmıyor.





"Son dönemde açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"

Kalkınma yolculuğumuzu hız kesmeden sürdürüyoruz. Elbette sarsıldık, sıkıntılar yaşadık, fedakarlıklarda bulunmak zorunda kaldık. Hedeflerimizden kopmadık, kopmuyoruz. Küresel ekonomik fırtınadan ülkemizin en az şekilde etkilenmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Son dönemde açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yurt dışındaki piyasa aktörlerinin de Türkiye ve Türk ekonomisine güveni yükseliyor. İçeride ekonomi programını kararlılıkla uygularken yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli adımları atıyoruz.

"Türkiye Yüzyılı'nı yatırımın yüzyılı yapmayı hedefliyoruz"

Togg artık yollarda. 'Yapamazsınız' diyenlere, 'yapsanız bile satamazsınız' diyenlere gurur duymak yerine, Togg'a çamur atanlara rağmen hedefimize ulaştık. Togg'da gösterdiğimiz irade diğer sektörlere ilham kaynağı oldu. Kısa süre önce dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi imzaladık. Başka şirketlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Tüm bunlar birer başlangıç. Önümüzdeki dönemde uluslararası doğrudan yatırımlarda daha güçlü canlanma göreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı yatırımın yüzyılı yapmayı hedefliyoruz.

"Türkiye yeni dönemin forveti olacak"

İnşallah bu sürecin sonunda ekonomimiz farklı bir lige yükselecek. Gelişmiş ülkeler dâhil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak.

"6 bin dolara kadar hibe sağlayacağız"

Üretim kapasitemizi yıllık 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz. Amacımız yüksek yerlilik oranına sahip yeni nesil enerjili araçları ülkemize kazandırmaktır. Birlikte sektörümüzü geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Batarya üretimini bir diğer öncelikli alan olarak belirledik. Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigawattlık kapasite inşa ederek bölgesel güç olmayı hedefliyoruz. Megawatt saat başına 6 bin dolara kadar sağlayacağımız hibe içeren teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz.

Küresel teknoloji yarışının en kıyasıya hissedildiği alanlardan biri de çip teknolojileri. Yapay teknoloji başta olmak üzere çip teknolojilerinin önemi artıyor. Teknoloji üretimi hızla artan ülke olarak çip tasarlama ve üretme kapasitemizi geliştirmemiz önemli. Ülkemiz büyüyen bir ekosisteme sahiptir. Güncel üretim teknolojilerine dayalı en az endüstriyel ölçekli çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz.