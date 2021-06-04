Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı 31 bin sanatçıya toplam 250 milyon lira destek verilecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 31 bin sanatçıya toplam 250 milyon lira destek verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılış töreninde salgın süresince yapılan desteklere ve bu kapsamda atılacak yeni adımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Sancılı dönem yaşayan tiyatro sektörüne de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlayacağız" dedi. Erdoğan ayrıca, kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının erteleneceği bilgisini verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 31 bin sanatçıya toplam 250 milyon lira destek verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzun Mehmet Camisi'nin açılışını gerçekleştirmesi ve Denizkurdu Tatbikatına Canlı Bağlantı ile katılmasının ardından MFA Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. Salgın süresince atılan adımlara ve sağlanan desteklere değinen Erdoğan şunları söyledi:

Esnaf ve yatırımcıya salgında 661 milyar lira destek

Türk sanayicisi ekonominin tökezlemesini umanlara inat üretmeye devam ediyor. Kimseyi ayırmadan Türk ekonomisine güvenenlere sahip çıkıyoruz. 84 milyonun derdine derman olmayı kendimize görev biliyoruz. Salgın süresince tüm yatırımcı ve esnafımıza toplam 661 milyar lira destek verdik. Organize sanayide istihdamımız 2 milyonu geçti.

"Tıbbi ve cerrahi maske ihracatı yüz kat arttı"

Salgının başlangıcında 14 maske üreticisi varken bu sayı 424’e yükseldi. Tıbbi ve cerrahi maske ihracatımız yüz kat arttı. Bu alandaki ihracatımız 212 buçuk milyon dolara çıktı.

Tiyatro sektörüne 250 milyon lira turne desteği

31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Sancılı dönem yaşayan tiyatro sektörüne de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlayacağız.

Hasar ödeme oranı yüzde 80'e çıkıyor

Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz.

Kuraklığın oluştuğu bölgelerde çiftçilerin borçlarına erteleme

Kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını erteliyoruz.

Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK dünyanın en donanımlı ordularından biridir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK dünyanın en donanımlı ordularından biridir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Ereğlisi'nden de bir müjdemiz olabilir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Ereğlisi'nden de bir müjdemiz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harbe hazırlık bakımından dünyanın en donanımlı ordularından biriyiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harbe hazırlık bakımından dünyanın en donanımlı ordularından biriyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizkurdu-2021 Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi şuuruyla hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, içindeki hainlerden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor.

TSK, disiplini, yetenekleri caydırıcılığı ile harbe hazırlık bakımından dünyanın en donanımlı ordularından biridir.' ifadelerini kullandı.

Zonguldak Uzun Mehmet Camii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı
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Zonguldak Uzun Mehmet Camii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını gerçekleşti. Kurdele kesiminden önce Karadeniz Ereğlisi için de bir cami müjdesi veren Erdoğan, 'Şimdi de inşallah hedef Karadeniz Ereğli'de bulacağımız bir yerde inşallah bir cami inşa etmek' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Ereğlisi'nde de benzer bir müjde olabilir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Ereğlisi'nde de benzer bir müjde olabilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 'Karadeniz Ereğlisi'nden de benzer, yeni müjdeler gelebilir. Biliyorsunuz, bugün Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Bunu televizyon programında açıklamıştım.' ifadelerini kullandı.
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