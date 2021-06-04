Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 31 bin sanatçıya toplam 250 milyon lira destek verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzun Mehmet Camisi'nin açılışını gerçekleştirmesi ve Denizkurdu Tatbikatına Canlı Bağlantı ile katılmasının ardından MFA Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. Salgın süresince atılan adımlara ve sağlanan desteklere değinen Erdoğan şunları söyledi:

Esnaf ve yatırımcıya salgında 661 milyar lira destek

Türk sanayicisi ekonominin tökezlemesini umanlara inat üretmeye devam ediyor. Kimseyi ayırmadan Türk ekonomisine güvenenlere sahip çıkıyoruz. 84 milyonun derdine derman olmayı kendimize görev biliyoruz. Salgın süresince tüm yatırımcı ve esnafımıza toplam 661 milyar lira destek verdik. Organize sanayide istihdamımız 2 milyonu geçti.

"Tıbbi ve cerrahi maske ihracatı yüz kat arttı"

Salgının başlangıcında 14 maske üreticisi varken bu sayı 424’e yükseldi. Tıbbi ve cerrahi maske ihracatımız yüz kat arttı. Bu alandaki ihracatımız 212 buçuk milyon dolara çıktı.

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Tiyatro sektörüne 250 milyon lira turne desteği

31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Sancılı dönem yaşayan tiyatro sektörüne de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlayacağız.

Hasar ödeme oranı yüzde 80'e çıkıyor

Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz.

Kuraklığın oluştuğu bölgelerde çiftçilerin borçlarına erteleme

Kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını erteliyoruz.

Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapacağız.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK dünyanın en donanımlı ordularından biridir

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Ereğlisi'nden de bir müjdemiz olabilir

OYNAT 00:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harbe hazırlık bakımından dünyanın en donanımlı ordularından biriyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizkurdu-2021 Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı.



Erdoğan, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi şuuruyla hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, içindeki hainlerden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor.



TSK, disiplini, yetenekleri caydırıcılığı ile harbe hazırlık bakımından dünyanın en donanımlı ordularından biridir.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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