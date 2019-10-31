Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye gerekirse mülteci şehirleri kuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir otelde düzenlenen 6. Tip Dünyası Kurultayı Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülü programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultayda önemli açıklamalarda bulundu.



BM’ye Uluslararası çağrıyı yapın diyeceğim, olmadı, Tel Abyad’la Resulayn’da mülteci şehirlerini biz kuracağız



Güvenli bölgelerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uzun uğraşlar ve fedakarlıklarla Suriye’de oluşturduğumuz güvenli bölgeler ülkedeki en huzurlu yerlerdir. Son olarak Barış Pınarı Harekatıyla Suriyeli kardeşlerimize huzur kalple geri dönecekleri yeni alanlar kazandırdık. Planları yaptık projeleri hazırladık. Bunları Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda liderlerle yaptığım görüşmelerde kendilerine takdim ettim. Kitapçığa bakıp gayet güzel diyorlar. Peki para ona gelince ses yok. Bunlar parasız olmaz, bunu beraber yapacağız. Yarın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri misafirim olacak. Kendisine aynen bu programı takdim edeceğim. Diyeceğim ki uluslararası toplantı çağrısını yapın. Yaptığınız yaptınız, yapmazsanız ben yapacağım. Olmadı Tel Abyad’la, Resulayn arasında bir mülteciler şehirlerini biz kuracağız. Bizim insanımız bu tür adımları atar. Biz bu işleri böyle yürütüyoruz. Yıllardır milyonlarca sığınmacıyı barındırmak için ev sahipliği yaptık. Buna karşılık uluslararası toplumdan sadece nasihat aldık” diye konuştu.

OYNAT 01:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oldu oldu olmadı mülteciler şehrini biz kuracağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. Türk Tıp Dünyası Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Güvenli bölgeyle ilgili planımızı yaptık, bunları BM'de takdim ettim. Peki para? Paraya gelince ses yok. Yarın BM Genel Sekreteri misafirim olacak. Sabah beraber bir kahvaltımız var. Kendisine bu programı, projeleri takdim edeceğim. Diyeceğim ki, 'uluslararası donörler çağrısı yapın, yapmazsanız ben yapacağım'. Oldu oldu, yoksa Tel Abyad'la Resulayn arasında mülteciler şehrini biz kuracağız. Ben o zaman Adnan Polat'ın kapısını çalarım. Bakın 'tamam' dedi. Bizim insanımız böyledir, bütün adımları atar'' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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