Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye gerekirse mülteci şehirleri kuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir otelde düzenlenen 6. Tip Dünyası Kurultayı Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülü programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultayda önemli açıklamalarda bulundu.
BM’ye Uluslararası çağrıyı yapın diyeceğim, olmadı, Tel Abyad’la Resulayn’da mülteci şehirlerini biz kuracağız
Güvenli bölgelerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uzun uğraşlar ve fedakarlıklarla Suriye’de oluşturduğumuz güvenli bölgeler ülkedeki en huzurlu yerlerdir. Son olarak Barış Pınarı Harekatıyla Suriyeli kardeşlerimize huzur kalple geri dönecekleri yeni alanlar kazandırdık. Planları yaptık projeleri hazırladık. Bunları Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda liderlerle yaptığım görüşmelerde kendilerine takdim ettim. Kitapçığa bakıp gayet güzel diyorlar. Peki para ona gelince ses yok. Bunlar parasız olmaz, bunu beraber yapacağız. Yarın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri misafirim olacak. Kendisine aynen bu programı takdim edeceğim. Diyeceğim ki uluslararası toplantı çağrısını yapın. Yaptığınız yaptınız, yapmazsanız ben yapacağım. Olmadı Tel Abyad’la, Resulayn arasında bir mülteciler şehirlerini biz kuracağız. Bizim insanımız bu tür adımları atar. Biz bu işleri böyle yürütüyoruz. Yıllardır milyonlarca sığınmacıyı barındırmak için ev sahipliği yaptık. Buna karşılık uluslararası toplumdan sadece nasihat aldık” diye konuştu.