Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da iftar programına katıldı: 'Kentsel dönüşüm konusunda daha kararlı davranacağız'

Afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavileri devam edenlere acil şifa dileyen Erdoğan, İslam dinine göre, deprem, sel, yangın gibi tabii afetlerde can veren müminlerin hükmen şehit sayıldığını söyledi.

"Bu amaçla devletimizin ilgili kurumlarının yanı sıra belediyelerimizin tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik. Depremden en çok etkilenen yedi ilimizi ve burada yaşayan vatandaşlarımızı 250 belediyemize adeta zimmetledik. Adıyaman'ı da Erzurum, Ordu, Şanlıurfa, Niğde, Giresun, Gümüşhane, Tokat, Uşak başta olmak üzere toplam 53 belediyemizle kardeş belediye kıldık. Adıyaman'ın kardeş belediyeleri bilhassa mübarek ramazan ayı boyunca düzenleyecekleri çeşitli etkinliklerle sizlere hizmet edecek. İftar sahur sofralarından gıda ve erzak dağıtımına, barınma ihtiyaçlarının giderilmesinden, manevi destek programlarına kadar her alanda sizlerin yanında olacak. Belediyelerimiz, vakıflarımız, hayırseverlerimiz ve gönüllülerimizle birlikte buruk bir ramazan geçirmemeniz için inşallah canla başla çalışacak. Sadece bu mübarek günlerde değil, deprem bölgesinde hayat tamamen normalleşene kadar belediyelerimiz faaliyetlerine devam edecek. Biz de seçim gündeminden bağımsız olarak sizleri yalnız bırakmayacak, burada yürütülen çalışmaları bizzat takip etmeyi sürdüreceğiz."

- "Her an sizinle beraber bu yolda yürüyeceğiz"

"Biz bu millete aşığız. Biz dertliyiz. Dertli olduğumuz için de buradaki bu süreç, 11 vilayetimizde devam ettiği sürece ben ve arkadaşlarım, tüm bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, askerimiz, jandarmamız, polisimiz, gönüllülerimiz her an sizinle beraber bu yolda yürüyeceğiz. Çünkü milletin derdiyle dertlenmedikten sonra, vatandaşınızın sıkıntısını yüreğinizde hissetmedikten sonra, emanetini taşıdığınız insanlara karşı mesuliyet duymadıktan sonra, her gece yatağa başınızı koyduğunuzda nefsinizi hesaba çekmedikten sonra ne siyasetin ne makamların ne de milletin iradesiyle geldiğiniz koltukların herhangi bir anlamı, herhangi bir değeri vardır."