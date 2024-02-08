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Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da: Savunma Sanayi yatırımlarını deprem bölgesine yönlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan, 2 bin 798 konutun teslim töreninde 'Savunma Sanayi yatırımlarını deprem bölgesine yönlendiriyoruz' açıklamasında bulundu. 'İlleri Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz' diyen Erdoğan, ''Altyapı da yenileyerek şehirlerimizin geleceğini planlıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
14:20 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:24 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adıyaman'da 39 bini konut, 3 bin 400'ü işyeri ve 3 bine yakını ahır toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz" dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Şu anda kuralar çekildi, biraz sonra da anahtarları teslim edeceğimiz konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.



Adıyaman, depremlerden en çok yara alan şehirlerimizden biridir. Bu depremlerde Adıyamanımız 8 bin 561 insanımız hayatını kaybetti. Depremde yıkılan 6 bin binanın yanında acil yıkılacak 8 bin, ağır hasarlı 9 bin bina vardı. Toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2998 konutun teslim törenini yapıyoruz.



Halen inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Bu süreçte de barınma sorununu çözmek için adımlar attık.

91 binin üzerinde çadır gönderdik, konteyner kentlerde ve kırsallarda 35 bine yakın konteyner kurarak buralardaki vatandaşlarımıza hizmet verdik. 1,2 milyar TL'ye yakın kaynak kullanarak kira yardımı yaptık.


Adıyaman'da 39 bini konut, 3 bin 400'ü işyeri ve 3 bine yakını ahır toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz.



'32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz'


İnşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini ev ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz.


Bu süreçte de barınma sorununu çözmek için adımlar attık. 91 binin üzerinde çadır gönderdik, konteyner kentlerde ve kırsallarda 35 bine yakın konteyner kurarak buralardaki vatandaşlarımıza hizmet verdik.


1,2 milyar TL'ye yakın kaynak kullanarak kira yardımı yaptık.

Adıyaman'a savunma sanayi şirketlerimizin ortaklığıyla, TUSAŞ koordinasyonunda laboratuvar, test altyapısı, kablo, konnektör, kablaj üretim tesisi kuruyoruz.


Adıyaman tüm deprem bölgesi şehirleri içinde sigortalı bakımından deprem öncesinin üzerine çıkaran tek şehrimizdir. Mayıs seçimlerinde aile yapımızı güçlendirmek, gençlerimizi desteklemek için bir fon kurma sözü vermiştik. Önümüzdeki haftalarda başlayacak bu çalışmanın önceliği kadınlarımız ve gençlerimiz olacaktır.


Emin olun dünyada 14 milyonu etkileyen 11 ilimizde yıkıma yol açan böylesine büyük bir felaketin altından kalkabilecek başka bir ülke yoktur.

Gelişmiş ülkelerin dahi bizimkine göre çok daha küçük afetler karşısında nasıl çaresiz kaldığını biliyoruz. Terör örgütleri üzerinden toplumuzu huzursuz etme çabaları hiç bitmiyor.


Hem sınırlarımızın ötesinde hem de şehirlerimizde birden artış gösteren terör eylemleri boşuna değildir. Hepsi de bu amaca hizmet etmek için yazılmış aynı senaryonun araçlarıdır. Bilmedikleri bir şey var, Türkiye artık eski Türkiye değil.



'Bay Kemal'e ilk hançeri sırtında taşıdıkları vurdu'


Önümüze pek çok sinsi oyunla yolumuz kesilmeye çalışıldı. Gezi olaylarından darbe girişimine sosyal kaos girişiminden ekonomik tuzaklara karşı denediler, birer birer üstesinden geldik. Son olarak Mayıs seçimlerinde denediler. Yolda birbirini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak içerisinde birleştirdiler ama başarılı olamadılar.


Bütün günahı da Bay Kemal’e ilk hançeri sırtında taşıdıkları vurdu. Halbuki milletimiz o dönem kimin nerede durduğunu gayet iyi hatırlıyor. Bazı belediyeleri kaybetmemek için yine akıl ziyan arayışlara giriştiler.


Terörle ilişkili partilerle demlenmek mi dersiniz, adliyeye saldıran teröristlere kol kanat germek mi dersiniz Akla gelen gelmeyen nice pazarlıkla çırpınıp duruyorlar.

Bir yandan kendi içlerinde saç saça baş başa kavga içerisindeler. 6’lı masada milletimiz bunlara bakıp “İyi ki ülke bunlara kalmadı” diye hamd ediyor.


Ben evlatlarımızdan ümitliyim. Tabii çocuklarımızla birlikte onları yetiştiren hanımlarımızdan ümitliyim. Nüfusu giderek büyükşehir sınırlarına ulaşan Adıyamanımızı hak ettiği yere çıkartmak için sizlere ihtiyacımız var. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Yeter ki siz şehrinize, evinize, ailenize, geleceğinize sıkı sıkıya sahip çıkın.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Adıyaman
#Deprem Bölgesi
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