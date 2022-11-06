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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile kavramını anayasal zemine oturtmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Panaroma 25 Aralık Müzesi'nde "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Programı"nda konuştu. Erdoğan, "Aile kavramını anayasal zemine oturtmak istiyoruz." dedi.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile kavramını anayasal zemine oturtmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kadını hayatın her alanında desteklerken, aileyi de en güçlü şekilde ayakta tutup geliştirecek bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz.

Teklifini vermeye hazırlandığımız son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız.

Kadını hayatın her alanında desteklerken, aileyi de en güçlü şekilde ayakta tutup geliştirecek bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz.

İşte şimdi anayasal bir düzleme taşıyalım. Olayı da başörtüsünü sağlama alırken aile konusunu da bir zemine oturtmak suretiyle ailede herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyelim. Güçlü aile güçlü milletleri doğurur. Muhalefet bundan endişe etmiş. Bunda korkulacak bir şey yok. Aileyi en güçlü şekilde ayakta tutacak bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz.

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