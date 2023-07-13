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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yurda dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kısa zamanda Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulacağının müjdesini veren Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinde en fazla değer ve sosyal yardım AK Parti hükümetleri döneminde verilmiştir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. O da Aile ve Gençlik Bankası'nı kurmak. Bizim doğal gaz, bunun yanında petrolden gelirin belli bir bölümünü biz bu banka kapsamına aktaracağız" ifadelerini kullandı.

13:11 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yurda dönüşte uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni bir adım atılarak Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını belirten Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye’de aileye ve kadına Cumhuriyet tarihinde en fazla değer ve sosyal yardım AK Parti hükümetleri döneminde verilmiştir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz, topyekûn bir kalkınmayı hedefledik ve hedefimize ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sosyal hizmet modellerimizle düşük gelirli bireyleri ve aileleri ihtiyaçları doğrultusunda hep destekledik, hep destekleyeceğiz. Bunun adımları atıyoruz. Aile ve Gençlik Bankamız da bunun en somut adımı olacak.

'Çalışmalarımız hızla devam ediyor'

Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerimiz de başladı. Bir yıl daha sürecek bu programımızın başlangıcından bu yana yaklaşık 4 milyon haneye sağlanan destek tutarı 40 milyar lirayı buldu. Fakat sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığını 1997 liradan 2 bin 348 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olan vatandaşların aylığının 1594 liradan 1874 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığını 2 bin 392 liradan 2 bin 811 liraya yükselttik. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. O da Aile ve Gençlik Bankasını kurmak. Bizim doğal gaz, bunun yanında petrolden gelirin belli bir bölümünü biz bu Aile ve Gençlik Bankası kapsamına aktaracağız. Oradan da bu tür hanımlara ve gençlere bunu tahsis edeceğiz. Bu işin en güzel örneği veren ülke de Norveç'tir. Norveç bu işi başarıyla sürdürüyor. Onun bütün petrol gelirlerinin belli bir kısmı rezerv olarak tamamen gençlere ayrılır. Gelecek kuşaklara ayrılır. Şimdi bunun bir benzerini de inşallah Aile ve Gençlik Bankasıyla ülkemizde yapacağız. Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modellerinden yararlanması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. "


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü net mesaj: Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü net mesaj: Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı Litvanya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Vilnius dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ''NATO'nun Avrupa Antik Bölgesi'nde savunma ve güvenlik konuları bakımından asli istişare forumu olduğunu bir kez daha teyit ettik. Müttefikler arasındaki yaptırım ve kısıtlamaların kaldırılması vaadini de içerecek şekilde yenilenen savunma yatırımları, özellikle bu tür taahhütlerin kabulü mahiyetindedir'' açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca, ''Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum'' ifadelerini kullandı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Aile ve Gençlik Bankası
#NATO
#Litvanya
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