Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti il başkanları toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Son Afrika turumuzla beraber Başbakanlık dönemim de dahil kıtanın 28 ülkesini ziyaret etmiş olduk.

Gayretlerimiz sonucunda Afrika ile ticaret hacmi yüzde 381 artışla 26 milyar dolara ulaştı. Büyükelçilik sayımız 42’ye çıktı. Afrika ülkelerinin ülkemizdeki büyükelçilik sayısı da 36’ya çıktı.

Türkiye Burslarıyla 4 bin 500 Afrikalı öğrenciye eğitim imkanı sunuyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün fitne ve ihanet çukuru açmasına izin vermeyeceğiz.https://t.co/gp39MbKsiy — Yeni Şafak (@yenisafak) 31 Ocak 2020

Elazığ ve Malatya Depremi

Elazığ ve Malatya'da can kaybına yol açan depremi yaşadık. Hastanelerimizde 48 kişinin tedavisi sürüyor.

Deprem sonrası hastanelerde 7'si yoğum bakımda 48 kişinin tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi olan depremzede bulunmuyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

''Göğsümü gere gere söylüyorum...''

Deprem haberini alınmasıyla birlikte üç bakan arkadaşımız anında hemen Elazığ’a gönderdik.

Sağ olsunlar gerek içişleri Sağlık gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanım o günden bu güne bu çalışmalara hep birlikte müzaheret ettiler ve terk etmediler.

Dün İçişleri Bakanım MGK toplantısı için geldi ve tekrar Elazığ’a döndü. Sağlık Bakanım bu salgın hastalıkla ilgili olarak geç vakitte Ankara’ya geldi ve buradaki çalışmalara kendisinin bizzat yapması gereken müdahaleler nedeniyle burada.

Çevre ve Şehircilik Bakanım ve şimdi tekrar İçişleri Bakanım orada. Hep birlikte bu süreci takip ediyorlar. Devletimizi tüm kurumları ve görevlileriyle yardıma koşmuştur. Şahsım da hemen ertesi gün olay yerine giderek çalışmaları yerinde gördüm.

REKLAM

Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahalesini göğsümü gere gere söylüyorum bu depremde yürütmüştür.

CHP Başkanı utanmadan soruyor...

CHP'nin başkanı tarih cahilidir. Git yerinde gör neler yaptığımızı. Düzce depreminde Sakarya depreminde neler oldu bilinmez. Ben cezaevinden çıkar çıkmaz deprem bölgesine gittim. Yarım kalan çalışmaları biz tamamladık.

Deprem için toplanan paralar bölgeye gitti. Biz milli bütçeden de harcamalar yaptık.

CHP Başkanı utanmadan soruyor 'Deprem paralarını nereye harcadınız' diye. Deprem paraları harcandığı gibi milli bütçeden paralarla birlikte Van'ı ayağa kaldırdık. Bugünkü Bingöl'ü biz inşaa ettik.

Elazı ve Malatya'daki arama ve kurtarma çalışmaları depremden sonra 56 saatte tamamlandı. Bu afetin yaralarını en hızlı şekilde saracağız.

"Yüksek katlı bina yapılmayacak..."

Bölgede kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışması başlatıyoruz. 2 ilde toplam 6 bin 400 yeni konutu yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Bugüne kadar depremlerin ardından yapılan, depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak, toplanan verginin yaklaşık 5 katı.

Ülkemize depreme hazırlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. 81 ilde artık yüksek katlı bina yapılmayacak. Deprem bizi beklemiyor, hazırlıklarımızı yapmamız şart.

"Zalim İsrail'in gözü mala da kana da doymuyor"

İşgal, yıkım ve gözyaşının yaşandığı ülkelerin başında Filistin geliyor. Bölgede korsan bir şekilde kurdurulan zalim İsral'in gözü mala da kana da doymuyor.

Trump'ın sözde barış planı işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz.

Kudüs kırmızı çizgimizdir.

REKLAM

'Yazıklar olsun...'

Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarı Kudüs'tür. Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır.

Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz. Bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir.

İslam ülkelerinin tavırlarına baktığımda halimize acıyorum. Suudi Arabistan sesin çıkmıyor sesin. Ne zaman çıkacak?

Bahreyn, umman, BAE aynı şekilde. Abu Dabi alkış tutuyor, bu alçakça adımın hesabını nasıl vereceksiniz?

İstedikleri kadar plan yapsınlar Kudüs davası hep ayakta kalacaktır.

Türk medyasını bu toplantıya neden almadınız? Hani sizde basın özgürlüğü vardı?

Bizim İsrail ile sorunumuz yok. İsrail'in hukuksuz, haksız uygulamalarına itirazım var.

Kudüs'ü tümüyle İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek, tüm insanlığa yapılmış en büyük kötülük olacaktır.

İsrail sokaklarda masumların resmen infaz edildiği böyle bir haydut devlet, bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz.

Biz Türk milleti olarak hep hayırla yad edilen bir millet olduk, öyle de olmaya devam edeceğiz.

'Hristiyan dünyasına bir mesajım var'

Bu olayın karşısında Hristiyan davası sessiz kalmamalıdır.

'Ülkemizin yeni bir göç dalgasına tahammülü yoktur'

İdlib'de kanı durdurmak için Rusya ile imzaladığımız anlaşma rejim güçleri tarafından delinmektedir.

İdlib'deki duruma seyirci kalmadık, kalmayacağız.

Bizim orada ne işimiz var diyenler Adana Mutabakatını okusunlar, neden orada olduğumuzu anlarlar.

REKLAM

Bölücü örgütün ihanet çukuru açmasına izin vermeyeceğiz.

'Afedersiniz Hafter gibi ücretli bir lejyonerle değil...'

Birçok ülke ücretli lejyoner Hafter ile birlikte yürütüyor. Meşru hükümet yerine bir darbecinin yanında yer alanlar demokrasiye ihanet ediyor.

Darbeci General Hafter'in yanında yer alan Arap ülkeleri utanmadan Türkiye'yi eleştiriyor.

Libya'da meydanı darbecilere bırakmayacağız. Hafter, Moskova'dan kaçtı, Berlin'de otel odasında saklandı.