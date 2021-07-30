Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayanlara kısıtlamayı kabinede görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Çamlıca Camii'nde cuma namazı kılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AŞISIZLARA KISITLAMA MASADA
Artan vakalara, yeni tedbirlere ve aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine sorulara yanıt veren Erdoğan, ilk kabine toplantısında aşısızlara kısıtlama ve yeni tedbirlerin ele alınacağını söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:
AŞI SIKINTISI YAŞANMIYOR
- Değişik zamanlarda tedbirler açıkladık. Toplam yaklaşık 72 milyon doz aşı yapılmış durumda. Türkiye olarak aşı sıkıntısı yaşamadık. Solunum cihazına varıncaya kadar bütün bu makinaları üreten hale geldik. Hastane konusunda zaten sıkıntımız yok. Yapacağımız ilk kabine toplantısında durumu yeniden gözden geçireceğiz. Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı durumu terse çevirdi. Önümüze gelen rakamlardan görüyoruz. Biz vatandaşımızı sıkıntı içine sokmak istemiyoruz. Tam aksine normal hayata nasıl döneriz, bunun gayretindeyiz.