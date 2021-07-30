Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayanlara kısıtlamayı kabinede görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sel felaketinde olduğu gibi kimseyi mağdur etmeyeceğiz

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki hafta Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketini hatırlattı, 'Nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyip adımlarımızı attıysak burada da evi yanan hayvanları telif olanları hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz' dedi.

