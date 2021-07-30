Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Aşı olmayanlara kısıtlamayı kabinede görüşeceğiz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayanlara kısıtlamayı kabinede görüşeceğiz

Vaka sayıları her geçen gün artmaya devam ederken, konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kabine toplantısında yeni tedbirler alınıp alınmayacağını görüşeceklerini açıkladı. Erdoğan, aşı olmayanlara yönelik kısıtlamanın da ele alınacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayanlara kısıtlamayı kabinede görüşeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Çamlıca Camii'nde cuma namazı kılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AŞISIZLARA KISITLAMA MASADA

Artan vakalara, yeni tedbirlere ve aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine sorulara yanıt veren Erdoğan, ilk kabine toplantısında aşısızlara kısıtlama ve yeni tedbirlerin ele alınacağını söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

AŞI SIKINTISI YAŞANMIYOR

  • Değişik zamanlarda tedbirler açıkladık. Toplam yaklaşık 72 milyon doz aşı yapılmış durumda. Türkiye olarak aşı sıkıntısı yaşamadık. Solunum cihazına varıncaya kadar bütün bu makinaları üreten hale geldik. Hastane konusunda zaten sıkıntımız yok. Yapacağımız ilk kabine toplantısında durumu yeniden gözden geçireceğiz. Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı durumu terse çevirdi. Önümüze gelen rakamlardan görüyoruz. Biz vatandaşımızı sıkıntı içine sokmak istemiyoruz. Tam aksine normal hayata nasıl döneriz, bunun gayretindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangını bile siyasete alet ediyorlar THK'da uçak yok
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangını bile siyasete alet ediyorlar THK'da uçak yok
Abone Ol Google News
Yardıma hazırız

'Yardıma hazırız'

​Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye destek mesajı.
Alevlerin ortasında kaldılar

Alevlerin ortasında kaldılar

Dört arkadaş son anda geri dönerek ölümden döndü.
Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Muhalefet orman yangınlarını bile istismar etti.
Hedef turizm mi?

Hedef turizm mi?

​Son üç gündeki yangınlarda sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor.
Bitmeyen THK yalanı

Bitmeyen THK yalanı

​Her yangında olduğu gibi 'Uçaklar depolarda çürüyor' yalanı dolaşımda.
BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

Körfez ülkesini hedef alan tweetler sert tepki çekti.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Dera’da kıyım!

Dera’da kıyım!

​Esed rejimi, sivil halkın üzerine füze ve roketler yağdırdı.
Kandil başlarına yıkıldı

Kandil başlarına yıkıldı

​Irak'ın kuzeyinde 40'a yakın terör hedefine hava harekatı düzenlendi.

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

​İçişleri Bakanı Soylu Konya'daki vahşi cinayete ilişkin konuştu.
11 yerde yangın devam ediyor

11 yerde yangın devam ediyor

​Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı.
Vaka sayısı<br>22 binin üzerinde

Vaka sayısı
22 binin üzerinde

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.
Evde katliam!

Evde katliam!

​Konya'da saldırgan 7 kişiyi katletti ve evi ateşe verdi.
Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Japonya'da binlerce insanın İslam'la şereflenmesine vesile olmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.