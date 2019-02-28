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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Darbecisin sen darbeci

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu darbecidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'in ipini çekenlerin zihniyeti neyse sizin zihniyetiniz aynı" sözleri ile tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda halka hitap etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümüne hazırlanıyoruz.

BU ÜLKEYİ BÖLDÜRTMEYİZ

Unutmayın vatan bir bütündür bölünemez. İlkemizi bir asır önce buradan haykırmıştık. Çünkü manda ve himaye yani vesayet kabul edilemez şiarını tüm dünyaya ilan etmiştik.

Ama birileri ne diyor? Bölücü örgütün himayesinde olanlar ne diyor?

Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Kürdistan Kuzey Irak'ta çok seviyorlarsa oraya gitsinler, benim ülkemde Güneydoğu var. Böyle bir bölünmeye asla müsaade etmedik ve etmeyiz.

MUHALEFETE İTTİFAK GÖNDERMESİ

CHP, HDP, sözde İyi Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi, dördü bir araya gelmişler. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı, 15 Temmuz’da başladı.

ERZURUM'A MÜJDE

Biz sadece her fırsatta Erzurum’a gelmekle kalmadık, yatırımlarla ve hizmetlerle Erzurum’a layık olmaya çalıştık. Bugüne kadar Erzurum’a 24 katrilyon lira yatırım yaptık. Atatürk Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim Fakültesi’ni kurduk, Erzurum Teknik Üniversitesi’ni şehre kazandırdık. 13 bin 776 kapasiteli yurt binaları açtık.

Müjdeyi veriyorum; 1200 yataklı Erzurum şehir hastanesini de kuruyoruz. Erzurum şehir hastanesi konforuyla tanışacak.

Erzurum Yakutiye’ye Millet Bahçesi yapıyoruz. Millet bahçesinin içine millet kıraathanesi de kuracağız. Erzurum’a bin 200 yataklı şehir hastanesi yapıyoruz. Ovit Tüneli ile Erzurum’u Karadeniz’e bağladık, oralardan geçilemiyordu, biz Ferhat’ız, siz de Şirin.

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Yollar kısalıyor. Palandöken lojistik merkezini kazandırdık. Demiryollarını yeniledik. Erzurum'un kent içi trafiğini tramvayla rahatlatmak için çalışmalara başladık. Erzurum Havalimanı'nı genişlettik. 2004 yılında Erzurum'u doğal gazın rahatlığıyla buluşturduk. 2019 yılında İspir ve Köprüköy'e doğal gaz arzı yapacağız. Erzurum'a 11 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz.

28 ŞUBAT MESAJI

Bugün 28 şubat. Post modern darbesinin demokrasimiz adına o utanç gününü yıl dönümü.Yani başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı bir günün yıl dönümü.

Bu çileleri CHP ile çektik. bu CHP zihniyetidir. bu. Camilerimize ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir.

Başörtülü kızlarımızı odalarda hesaba çeken rektör yardımcısı hanım CHP'nin milletvekili oldu biliyorsunuz.

Daha bize ne anlatıyor bunlar, bizi aldatamazsınız.

Biz bugün Türkiye'nin beka meselesinden bahsettiğimizde bazıları bunu istihza ile karşılıyor.

Biz Türkiye'nin içinden geçtiği dönemin hassasiyetini tüm yönleriyle milletimizle paylaşıyoruz. Türkiye son 6 yıldır çok yönlü saldırıya maruz kaldı. Bunların hiçbiri tesadüf değildi. Hesapsız kitapsız değildi.

KILIÇDAROĞLU DARBECİDİR

  • Bay Kemal sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'in ipini çekenlerin zihniyeti neyse sizin zihniyetiniz aynı.

İşte şimdi de sen bölücü terör örgütüyle berabersin.

Dün baktım batman'da konuşuyor. Ne diyor? Domates, biber, patlıcan? Sizin tarihinizde yokluklar kuyruğu vardı bay Kemal. Senin baban da bunu iyi bilir sen de iyi bilirsin. detayına girmeyeyim.

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Bugün yokluk kuyruğu yok varlık kuyruğu var. Halkımı sömürmek isteyenlere, simsarlara fırsat vermemek için biz bu adımı attık.

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