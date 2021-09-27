Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Karabağ savaşında şehit düşen askerler için Aliyev'e bir kez daha taziye dileklerini iletti ve elde edilen zafer dolayısıyla da tebriklerini ifade etti.

Görüşmede Erdoğan'a teşekkür eden Aliyev, Erdoğan'ın savaş döneminde Azerbaycan'a gösterdiği siyasi ve manevi destekten övgüyle bahsetti.

Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine duydukları güveni dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "KARABAĞ" MESAJI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde tüm şehitleri rahmetle andı.

Erdoğan, mesajında, "Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azərbaycandır" dedi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ mesajı: Qarabağ Azərbaycandır