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Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

14:34 . 30/03/2023 Perşembe
DHA
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 



Görüşmede, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerinin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti. 



Liderler görüşmede karşılıklı olarak Ramazan ayı tebriğinde de bulundu.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Muhammed bin Zayed
#Birleşik Arap Emirlikleri
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