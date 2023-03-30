Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerinin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti.