Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Bölgedeki siyasi sorunlar için diyalogdan başka çözüm yok
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki siyasi sorunlar için diyalogdan başka çözüm yok

Antalya’da düzenlenen 'Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Zirvede göç ve salgın konusunda ortak mücadeleye vurgu yapıldığını belirten Erdoğan, "Bölgedeki siyasi sorunların çözümü için diyalogdan başka çözüm olmadığını düşünüyoruz. Türkiye'nin AB'ye katılım süreçlerinin hızlandırılması birliğe küresel ölçekte fayda sağlayacaktır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki siyasi sorunlar için diyalogdan başka çözüm yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Antalya, Diplomasi Forumu öncesi önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 'Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi' düzenlendi.

Zirvede bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum" diyerek şu mesajları verdi:

Göç ve salgınlarla ortak mücadele

Salgına rağmen zirvenin yüksek katılımla gerçekleştirilmesi büyük bir başarı. Göç ve salgın gibi sınamalarla ortak mücadelenin önemini vurguladık.

"Diyalogdan başka çözüm yok"

Bölgedeki siyasi sorunların çözümü için diyalogdan başka çözüm olmadığını düşünüyoruz. Türkiye'nin AB'ye katılım süreçlerinin hızlandırılması birliğe küresel ölçekte fayda sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: Koronavirüse karşı aldığımız tedbirleri yakından görme fırsatı bulacaksınız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: Koronavirüse karşı aldığımız tedbirleri yakından görme fırsatı bulacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'a 'Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin' dedim
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'a 'Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin' dedim
Abone Ol Google News
Tablo güncellendi

Tablo güncellendi

​İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı.
Hollanda lider çıkıyor

Hollanda lider çıkıyor

​Dumfries rekor kırdı, Portakallar üst tura yükselmeyi başardı.
Kendisi hafif etkisi ağır: Alpagu test atışını başarıyla gerçekleştirdi

​47 bin kişilik aşı ordusu dünyada ilk sırada.
Müthiş maçta kazanan Belçika

Müthiş maçta kazanan Belçika

En çekişmeli maça De Bruyne damga vurdu.

​ABD'den S-400 açıklaması geldi.
Futbol hayatı bitti!

Futbol hayatı bitti!

​Prof. Dr. Mustafa Yıldız'dan çarpıcı açıklamalar.

​Bahçeli'den HDP saldırısı ile ilgili açıklama.

Bakanlık güncel tabloyu açıkladı.

Rekora yelken açtı

Rekora yelken açtı

Türkiye'nin dört denizini tek başına aşacak.

​Erdoğan 'Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi'nin ardından konuştu.
Balıkçı teknesine gemi çarptı

Balıkçı teknesine gemi çarptı

​Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında facia: İki kişi hayatını kaybetti

​TBMM Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasıyla ilgili açıklama

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.