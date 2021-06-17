Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki siyasi sorunlar için diyalogdan başka çözüm yok

Antalya, Diplomasi Forumu öncesi önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 'Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi' düzenlendi.

Zirvede bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum" diyerek şu mesajları verdi:

Göç ve salgınlarla ortak mücadele

Salgına rağmen zirvenin yüksek katılımla gerçekleştirilmesi büyük bir başarı. Göç ve salgın gibi sınamalarla ortak mücadelenin önemini vurguladık.

"Diyalogdan başka çözüm yok"

Bölgedeki siyasi sorunların çözümü için diyalogdan başka çözüm olmadığını düşünüyoruz. Türkiye'nin AB'ye katılım süreçlerinin hızlandırılması birliğe küresel ölçekte fayda sağlayacaktır.

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