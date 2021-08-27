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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna'da Başçarşı Camii'nin açılışına katıldı

Bosna Hersek'te temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından, restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Başçarşı Camii'nin açılışını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosnada Başçarşı Camiinin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen ve açılışı korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Başçarşı Camii’nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Erdoğan, “Cuma namazını kıldığımız Başçarşı Camimimizin Bosna Hersek ve alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 1527 yılında Saraybosna’nın merkezi olan Başçarşı meydanında inşa edilen bu abidevi eser, aradan geçen 5 asırlık sürede yangınlar, savaşlar, yıkımlar görmüştür. Camimiz en son ve ağır darbeyi 1992-1995 yıllarındaki savaş sırasında almıştır. Savaşta caminin kubbesinde, minaresinde, dış duvarları ve iç mekanında ciddi tahribat olmuştur. Savaştan sonra caminin kullanıma açılabilmesi için acil ihtiyaçlara yönelik bir tamirat yapılmıştır” dedi.

2017'DE RESTORASYONA ALINMIŞTI

Restorasyon çalışmalarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Saraybosna’nın sembolü olan bu eseri tekrar eski görkemine kavuşturmak üzere 6 sene önce harekete geçtik. 20 Mayıs 2015 tarihinde iki ülkenin Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında caminin restorasyonu için bir işbirliği protokolü imzaladık. 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmasında caminin dış beden duvarlarında, kubbesinde gerekli tamirat yapılarak Karim kubbesi ve Son Cemaat kubbeleri kurşun ile kaplandı” ifadelerini kullandı.

AÇILIŞ SALGIN NEDENİYLE ERTELENDİ

Caminin kapsamlı bir restorasyon faaliyeti sonucu geçen yıl açılışa hazır hale getirildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esasen caminin açılışını 21 Mart 2020 tarihinde Miraç Gecesi’nde yapmayı planlıyorduk. Ancak tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını nedeniyle camimizin resmi açılışını ertelemek zorunda kaldık. Bugün sizlerle birlikte bu açılışı gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz” dedi.

"CAMİLERİMİZ İNSANLARIN DİRLİĞİNİN SEMBOLÜ"

Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı: Camilerimiz tüm insanların dirliğinin sembolü, Müslümanlarının da kardeşliğinin işaretidir. Evlerimizin neşesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ellerinden tutup camilere daha çok getirmeliyiz. Genç kızlarımızın buralardan daha fazla faydalanmasını sağlamalıyız, gayrimüslim dostlarımızın buralara gönül rahatlığı ile korkmadan, ürkmeden gelebilmelerini temin etmeliyiz.

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