Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu da nereden çıktı diyeceksiniz​

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Brüksel’deki NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşünde uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’dan enerji ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama geldi. Türkiye’nin enerji alanında yaptığı hamlelerle ilgili konuşan Erdoğan, “İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda ‘Bu da nereden çıktı?’ diyeceksiniz” dedi.

DOĞAL GAZ ÖN PLANDA

Ankara’nın son dönemde çok sayıda lideri ağırladığı hatırlatılarak, “Bu sadece Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle mi oluyor? Türkiye yaptıklarınızla kilit ülke konumuna geldi ama acaba yeni bir koridor veya yeni bir düzen için mi liderler Türkiye’ye geliyor?” sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağırlıklı olarak tabii ki Rusya-Ukrayna’nın bu işin ana başlığını teşkil ettiğini belirtti.

Elbette bu ziyaretlerde ikili ilişkileri masaya yatırma fırsatı da bulduklarını vurgulayan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ziyareti ile Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir sürecin başlama durumu olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Burada tabii daha çok Doğu Akdeniz ile ilgili birlikte neler yapabiliriz konusu var. İkili ilişkilerde birlikte atabileceğimiz en önemli adımlardan bir tanesi olarak öyle zannediyorum ki burada yine doğal gaz konusu öne çıkabilir. Bunların değerlendirmeleri için önce Dışişleri Bakanı’mı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’mı taraflar tarih belirledikten sonra İsrail’e göndereceğiz. Bu görüşmeleri Dışişleri Bakanı’mızın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’mızın İsrail’de yapacakları çalışmayla başlatmış olacağız.”

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Krizlerin dünyada güç dengelerini değiştirdiği belirtilerek “Dünyada bir enerji sıkıntısı yaşanırken liderlerin Türkiye’ye ziyaretleri, bunların hepsini bir araya getirecek olursak Türkiye’nin ‘enerji hub’ı olma hedefi vardı, bu hedefte mesafenin azaldığını söyleyebilir miyiz?” sorusunu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah bu önümüze yeni kapılar açacak. Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda ‘Bu da nereden çıktı?’ diyeceksiniz. Bu görüşmelerden inşallah şöyle dört dörtlük bir sonuç çıkacak. İlk görüşmeleri yaptık, inşallah arkadaşlarımız da görüşmeleri devam ettirecekler, bu görüşmelerin devamında da biz bunun açıklamasını yapacağız” dedi.

TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ

Toplantı marjında, Fransa Cumhurbaşkanı, İtalya, Estonya, İspanya ve Birleşik Krallık başbakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Erdoğan, “Gelinen noktada Türkiye’nin NATO müttefikleri arasındaki müstesna konumunun ve bölgesindeki kritik rolünün daha iyi anlaşıldığı aşikardır” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan yeni dönemde Türkiye’nin rolü konusundaki soruya Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Her şeyden önce bu kriz iki hususu gözler önüne serdi. Bunlardan birincisi Avrupa güvenliğinin temel taşı, temel yapısı NATO’dur. Bunu çok açık, net olarak görmüş bulunuyoruz. İkincisi, Türkiye bölgesel güvenliğin temini için vazgeçilmez bir müttefiktir. Gerek ikili görüşmeler gerekse zirve toplantısı esnasında liderlerin birçoğu bunu dile getirdiler.”

6 BAŞLIKTAN 4’ÜNDE MUTABAKAT VAR

Rusya ile Ukrayna arasında müzakere edilen 6 başlık bulunduğunu ancak iki tarafın da sıcak yaklaştığı ya da kabul etmediği konular olduğunu anlatan Erdoğan, Ukrayna’nın NATO üyesi olmaması, Ukrayna’da Rusça’nın resmi dil olarak kabul edilmesi, silahsızlanma konusu (kısmen) ve kolektif güvenlik konsunda mutabakat olduğunu söyledi. Erdoğan, Kırım ve Dombas üzerinde ise bir uzlaşı olmadığını kaydetti.

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F-16 SÜRECİ OLUMLU

Türkiye’nin ABD ile sürdürdüğü yeni F-16’lar, F-16 modernizasyon kitleri konusunda olumlu gelişmeler var mı sorusuna Erdoğan, “Biden’ın bana ‘Ben kongreye bu konuyla ilgili olumlu yaklaşımımı sunacağım ve konunun da takipçisi olacağım.’ istikametinde ifadeleri oldu. Temenni ederim ki bu istikamette eğer netice devam ederse, noktalanırsa o zaman biz yeni alacağımız F-16’lar ve eldekilerin modernizasyonunu süratle bitirme fırsatını bulacağız” ifadesini kullandı.

MAYINLARA KARŞI HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI

Karadeniz’de döşenmiş bazı mayınların serbest kalması ile ortaya çıkacak tehlikeler ve tedbirlerle ilgili soruya ise Erdoğan, “Gerek Milli Savunma Bakanı’mın gerek Deniz Kuvvetleri Komutanı’mın ortak kanaati, bunlar böyle başıboş bir durumda değil. Ayrıca bu mayınların kendilerini kilitleme durumu söz konusu. Yani su yüzüne çıktığı anda bu mayınlar kendi kendini kilitliyor, adeta kendi kendini patlatıyor. Böyle bir özelliği de var. Bunun dışında da Deniz Kuvvetlerimiz her türlü tedbiri almış vaziyette” dedi.

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S400 KONUSU KAPANDI

Amerika’nın S400’lerin Ukrayna’ya verilmesini istediği iddiası ve iki ülke arasında bu konuda gelinen son nokta ile ilgili soruya Erdoğan şöyle cevap verdi:

“Her şeyden önce S400 konusunda nasıl en başta bizim için bu iş kapanmıştır dediysek, bugün de biz aynı noktadayız. Bu konu bizim için kapanmıştır. Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır, bu bitmiştir.”

SAMP-T füzesinde yeni adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi ile ilgili

değerlendirmesini yaptı. “Üçlü dediğiniz Fransa-İtalya-Türkiye SAMP-T füzesini mi kastediyorsunuz?” denmesi üzerine Erdoğan, “Evet, Eurosam. O konuyu Macron ile görüştüğümüz gibi Draghi ile de görüştük. Draghi de benden sonra Macron ile yaptığı görüşmede bu konuyu açtı” karşılığını verdi.

Putin onurlu bir çıkış yapmalı

Çözüm için diplomasi girişimlerinin devam ettiğini ve Zelenskiy ile bir görüşme yapacağını kaydeden Erdoğan, “Putin ile büyük ihtimalle yine hafta sonu veya hafta başı bir görüşmem olabilir. Bu görüşmelerde de bu NATO’daki görüşmelerin kendileriyle bir müzakeresini, değerlendirmesini yapıp, bundan sonraki sürece yönelik ‘Artık barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın’ demeliyiz. ‘Buna bir onurlu çıkış yap’ demek suretiyle bu işi tatlıya bağlamanın yolunu aramamız lazım” dedi.

Erdoğan Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Vlodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Zelenski’ye NATO Liderler Zirvesi’nde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını ifade etti.

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