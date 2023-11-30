|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün BAE'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılki 18'nci yurt dışı ziyaretini bugün BAE'ye yapacak. Erdoğan, Dubai'de düzenlenecek İklim Zirvesi'ne katılacak. Zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler de yapacak, Gazze'deki son durumu değerlendirecek.

09:48 - 30/11/2023 Perşembe
Diğer
Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, yoğun diplomasi trafiğini bu kez
Birleşik Arap Emirlikleri
'nde sürdürecek.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na katılmak üzere Dubai'ye gidecek.


Zirvede, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımları anlatacak


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki zirvede katılımcılara hitap edecek.


Konuşmasında iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele için herkese sorumluluk düştüğünün altını çizecek. Dünyanın ve insanlığın geleceği için bu konuda tüm ülkelerin daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyacı olduğunu belirtecek.


Ayrıca Türkiye'nin iklim ve çevre krizi karşısında attığı adımları, koyduğu hedefleri anlatacak. Eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve küresel bir boyuta ulaşan 'sıfır atık' projesinin önemini vurgulayacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı liderlerle ikili görüşmeler yapacak


Dubai'deki konferansta dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler de yapacak.


Erdoğan, liderlerle yapacağı görüşmelerde başta Gazze'deki son durum olmak üzere uluslararası gelişmeleri ve ikili ilişkileri de ele alacak.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Birleşik Arap Emirlikleri
#Türkiye
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayladı: Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz oluyor