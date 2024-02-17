Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rize ve Trabzon'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Giresun'da düzenlenen mitinginde konuşuyor. Muhalefete sert eleştirilerde bulunan Erdoğan "İsrail açlıkla Gazzelileri teslim olmaya zorluyor. Amacımız yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasıdır. Ramazan'da Gazze'ye daha fazla yardım etmemiz bizim kardeşlik görevimizdir. Bizim bu hassasiyetlerimizi CHP ve şurekası anlamıyor. Onların gündeminde ne Gazze, ne de oradaki yıkım var. CHP yönetimi krizlerin hiçbiriyle ilgilenmiyor. Bu partiyi yönetenlerin tamamının gündemi kupon belediyeleri, kimin adamının yöneteceği meselesidir. Bunun dışında inanın dünya batsa, üçüncü cihan harbi çıksa bunların umurunda olmaz. Siyasi ikballeri dışında hiçbir şeyi görmüyorlar." dedi.