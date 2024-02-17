Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rize ve Trabzon'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitingleri sürüyor.
Dün Ordu ve Giresun'da seçmenle buluşan Erdoğan'ın bugünki ilk adresi memleketi Rize olacak.
Erdoğan, saat 14.00'te 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge katılacak.
İkinci durak Trabzon
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize programının ardından Trabzon'a gidecek, saat 16.00'da Trabzon Meydan Parkı'nda seçmene hitap edecek.
Erdoğan'ın iki mitingde de gündeme ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
Emeklilerin ikramiyesine yüzde 50 zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin dün Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde, emeklilerin bayram ikramiyesine yüzde 50 artış yapıldığını duyurmuştu. Bu artışla emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseldi.