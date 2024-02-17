|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rize ve Trabzon'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Bugğn ilk durağı memleketi Rize olacak. Erdoğan, saat 14.00'de düzenlenmesi beklenen Rize programının ardından Trabzon'a gidecek ve saat 16.00'da Trabzon Meydan Parkı'nda seçmenle buluşacak.

Seren Som
Seren Som
09:26 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitingleri sürüyor.


Dün Ordu ve Giresun'da seçmenle buluşan Erdoğan'ın bugünki ilk adresi memleketi Rize olacak.


Erdoğan, saat 14.00'te 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge katılacak.


İkinci durak Trabzon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize programının ardından Trabzon'a gidecek, saat 16.00'da Trabzon Meydan Parkı'nda seçmene hitap edecek.


Erdoğan'ın iki mitingde de gündeme ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Giresun'un üzerini raptiyeyle işaretledi.

Emeklilerin ikramiyesine yüzde 50 zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin dün Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde, emeklilerin bayram ikramiyesine yüzde 50 artış yapıldığını duyurmuştu. Bu artışla emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da muhalefete sert tepki: Gündemlerinde Gazze yok tek dertleri kupon belediyeleri kimin yöneteceği
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da muhalefete sert tepki: Gündemlerinde Gazze yok tek dertleri kupon belediyeleri kimin yöneteceği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Giresun'da düzenlenen mitinginde konuşuyor. Muhalefete sert eleştirilerde bulunan Erdoğan "İsrail açlıkla Gazzelileri teslim olmaya zorluyor. Amacımız yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasıdır. Ramazan'da Gazze'ye daha fazla yardım etmemiz bizim kardeşlik görevimizdir. Bizim bu hassasiyetlerimizi CHP ve şurekası anlamıyor. Onların gündeminde ne Gazze, ne de oradaki yıkım var. CHP yönetimi krizlerin hiçbiriyle ilgilenmiyor. Bu partiyi yönetenlerin tamamının gündemi kupon belediyeleri, kimin adamının yöneteceği meselesidir. Bunun dışında inanın dünya batsa, üçüncü cihan harbi çıksa bunların umurunda olmaz. Siyasi ikballeri dışında hiçbir şeyi görmüyorlar." dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Rize
#Trabzon
#Seçim
#Miting
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
0510 ile başlayacak! Türkiye'nin yeni telefon operatörü Netgsm nedir, özellikleri nelerdir?