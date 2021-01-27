Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara göre CHP'ye oy vermeyen herkes militan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, vali ve kaymakamlara ‘militan’ sözlerine ateş püskürdü. "Terör örgütü mensuplarına 'arkadaşlar' demek bunların meşrebinde militanlık değil." diyen Erdoğan şunları söyledi: "Bu ara bir militan lafı tutturdular. Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı, AK Parti, askerler, diplomatlar, valiler, memurların hepsi militan. İş adamları zaten militanın önde gideni. Bunlara göre kendilerine oy vermeyen yüzde 75 militan. Bunlara göre CHP'ye oy vermeyen hiç kimse onur ve şeref sahibi değil. Peki kendileri ne? Terör örgütü mensuplarına 'arkadaşlar' demek bunların meşrebinde militanlık değil. Kendilerinden olmayanlara iftira atmak bunların meşrebinde şeref."

GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP'ye 'militan' tepkisi: Faşistin ta kendisidir

"Herkes dava açsın"

Kendilerine militan dinen herkesi CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na dava açmaya davet eden Erdoğan, "Bu ülkenin yargısı var. Kedilerine militan diyen bu zata bu hakarete maruz kalanların dava açma zamanı bence gelmiştir." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:18 Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki: Valiye 'militan' diyen faşistin ta kendisidir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında, valilere yönelik hakaretlerine tepki gösteren Çelik, 'Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti. Devletin valisine, kaymakamına, yargı mensubuna 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir, bu nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım' dedi. BiP'te paylaş

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