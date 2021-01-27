Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Bunlara göre CHPye oy vermeyen herkes militan
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara göre CHP'ye oy vermeyen herkes militan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, vali ve kaymakamlara ‘militan’ sözlerini sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Bu ara bir militan lafı tutturdular. Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı, AK Parti, askerler, diplomatlar, valiler, memurların hepsi militan. İş adamları zaten militanın önde gideni. Bunlara göre CHP'ye oy vermeyenlerin hepsi militan. Bu ülkenin yargısı var. Kedilerine militan diyen bu zata bu hakarete maruz kalanların dava açma zamanı bence gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, vali ve kaymakamlara ‘militan’ sözlerine ateş püskürdü. "Terör örgütü mensuplarına 'arkadaşlar' demek bunların meşrebinde militanlık değil." diyen Erdoğan şunları söyledi: "Bu ara bir militan lafı tutturdular. Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı, AK Parti, askerler, diplomatlar, valiler, memurların hepsi militan. İş adamları zaten militanın önde gideni. Bunlara göre kendilerine oy vermeyen yüzde 75 militan. Bunlara göre CHP'ye oy vermeyen hiç kimse onur ve şeref sahibi değil. Peki kendileri ne? Terör örgütü mensuplarına 'arkadaşlar' demek bunların meşrebinde militanlık değil. Kendilerinden olmayanlara iftira atmak bunların meşrebinde şeref."

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP'ye 'militan' tepkisi: Faşistin ta kendisidir
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP'ye 'militan' tepkisi: Faşistin ta kendisidir

"Herkes dava açsın"

Kendilerine militan dinen herkesi CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na dava açmaya davet eden Erdoğan, "Bu ülkenin yargısı var. Kedilerine militan diyen bu zata bu hakarete maruz kalanların dava açma zamanı bence gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki: Valiye 'militan' diyen faşistin ta kendisidir
OYNAT 01:18
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki: Valiye 'militan' diyen faşistin ta kendisidir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında, valilere yönelik hakaretlerine tepki gösteren Çelik, 'Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti. Devletin valisine, kaymakamına, yargı mensubuna 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir, bu nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım' dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan valilere hakaret: Hepiniz militansınız dava açmazsanız namertsiniz
OYNAT 00:41
Kılıçdaroğlu'ndan valilere hakaret: Hepiniz militansınız dava açmazsanız namertsiniz
CHP'li Berhan Şimşek'in 'Vali militan, kaymakam militan...' ifadeleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. Valilere hakaret eden Kılıçdaroğlu, 'Hepiniz militansınız, dava açmazsanız namertsiniz' diye konuştu.

Militan
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Militan
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Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar.

Erdoğan: Kendilerine militan denen herkes dava açsın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soykırım açıklaması: Uluslararası toplum harekete geçmelidir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soykırım açıklaması: Uluslararası toplum harekete geçmelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığının Uluslararası Holokost’u Anma Günü dolayısıyla hayata geçirdiği internet sitesinde video mesaj yayımladı. Erdoğan, "Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformların ve basın-yayın organlarının da etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir" dedi.
CHP'li Pekşen: İlk kurultayda genel başkanlığa adayım
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CHP'li Pekşen: İlk kurultayda genel başkanlığa adayım

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, bir sonraki CHP Kurultayı’nda genel başkan adayı olacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Pekşen, “Şu anda CHP’de Genel Başkan’ın istedikleri siyaset yapıyor, hak edenler değil. Diyor ya Sayın Genel Başkan, ‘ülkeye demokrasiyi getireceğiz’. Ben önce partime demokrasi getireceğim” dedi.
Sosyal medyanın sözde medyumlarından online büyü istismarı: Koronavirüsten bir asır boyunca koruyabilirim
Hayat

Sosyal medyanın sözde medyumlarından online büyü istismarı: Koronavirüsten bir asır boyunca koruyabilirim

Sosyal medya sitelerinde 'medyum, hoca' sıfatlarıyla sayfalar açıp, büyü yoluyla insanların dertlerini çözdükleri iddiasıyla maddi kazanç elde edenlerin sayısı artıyor. Sözde 'büyü' hazırlayarak 'ayrılan sevgilileri geri birleştirme, aşık etme, küsleri barıştırma' gibi konulara çözüm bulduklarını iddia eden duygu istismarcıları, son olarak 'koronavirüs bulaşmasını önleyici büyü' yalanıyla kandıracak kurbanlar arıyor. Muhabirlerin müşteri gibi telefonla arayıp ulaştığı, kendisini medyum olarak tanıtan kişi, bin lira karşılığında koronavirüsten bir asır boyunca koruyacak büyü yapabileceğini iddia etti.

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