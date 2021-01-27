Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara göre CHP'ye oy vermeyen herkes militan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, vali ve kaymakamlara ‘militan’ sözlerini sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Bu ara bir militan lafı tutturdular. Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı, AK Parti, askerler, diplomatlar, valiler, memurların hepsi militan. İş adamları zaten militanın önde gideni. Bunlara göre CHP'ye oy vermeyenlerin hepsi militan. Bu ülkenin yargısı var. Kedilerine militan diyen bu zata bu hakarete maruz kalanların dava açma zamanı bence gelmiştir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, vali ve kaymakamlara ‘militan’ sözlerine ateş püskürdü. "Terör örgütü mensuplarına 'arkadaşlar' demek bunların meşrebinde militanlık değil." diyen Erdoğan şunları söyledi: "Bu ara bir militan lafı tutturdular. Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı, AK Parti, askerler, diplomatlar, valiler, memurların hepsi militan. İş adamları zaten militanın önde gideni. Bunlara göre kendilerine oy vermeyen yüzde 75 militan. Bunlara göre CHP'ye oy vermeyen hiç kimse onur ve şeref sahibi değil. Peki kendileri ne? Terör örgütü mensuplarına 'arkadaşlar' demek bunların meşrebinde militanlık değil. Kendilerinden olmayanlara iftira atmak bunların meşrebinde şeref."
"Herkes dava açsın"
Kendilerine militan dinen herkesi CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na dava açmaya davet eden Erdoğan, "Bu ülkenin yargısı var. Kedilerine militan diyen bu zata bu hakarete maruz kalanların dava açma zamanı bence gelmiştir." ifadelerini kullandı.