Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da 90 bin kişiye hitap etti: Temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız

Türkiye, 3 gün sonra sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne Bursa Mitingi ile devam ediyor. Coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, ''Bursa Togg başta olmak üzere ülkemizin prestijli markalarına ev sahipliği yapıyor'' dedi.









Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti;





Bursa'da sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bursa yüz yıllardır gönüllerimizi imar ediyor. Bu şehir ecdadımızın medeniyet anlayışının yaşayan örneğidir. Bursa bu vasfını hiçbir zaman yitirmedi.





Cumhurbaşkanlığındaki yüzde 55 desteğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.





Bursa nasıl Balkanlar'dan Kafkaslar'a başı dara düşenlere kucak açmışsa biz de bu coğrafya ile bağlarımızı daima güçlendiriyoruz.









'Alanda 90 bin katılım var'





Bursa nasıl sanayi ve tarım üretimindeki gücü ile dünyaya nam salmışsa biz de diplomaside aynısını sergiliyoruz. 14-28 Mayıs seçimlerindeki desteğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.





Her gelişimizde kalbimizin bir köşesini Bursa'da bırakıyoruz. Bugün Bursa'da katılım nedir diye sordum, rakamı aldım; 90 bin... Durmak yok.





Şimdi buradan Bursa ile birlikte Türkiye yüzyılına hazırlanıyoruz. Biz biliyoruz ki Bursa'nın boş lafla, yalanla dolanla işi olmaz. Bursa emeğin, alın terinin üretimin şehridir.









'Bursa icraata bakar'





Bursa yatırıma esere, hizmete bakar. Bursa icraata bakar. Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda bizi en iyi anlayacak olan Bursa'dır.





Yerli otomobil markamız Togg başta olmak üzere ülkemizin prestij eserlerine ev sahipliği yapıyor. Bursa'ya da böylesi yakışır.





İnşallah bursa 31 Mart'taki tercihi ile bu duruşunu belediye yönetimlerine de yansıtacaktır. Biz de başkanlarımız ile el ele verip Bursa'nın önünde yeni bir dönem açmayı planlıyoruz.









'31 Mart için hazırız, kararlıyız'





Sanayinin, tarımın, turizmin iftiharı Bursa Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız. Bunun için kapı kapı dolaşmaya var mıyız?





Kadir gecenizi ve bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bursa sadece maddi imkanların değil özgürlüğün de kıymetini iyi bilir.





İstiklal mücadelesinde en büyük desteği veren yerlerden biri burasıdır. Osmanlı döneminde de Bursalı yiğitler gönül coğrafyamızın dört bir yanında destanlar yazmıştır. Hatta bu acılar üzerine yakılmış ağıtlar vardır.









'CHP'deki kirlenmişlik hali utanç verici'





Gazze'de oluk oluk akan Müslüman kanı karşısında kör sağır kesilenler başımıza benzer felaket gelse aynısını yapacak. Suriye'de, Libya'da Karabağ'da hangi adımı attıysak karşımıza da küresel ittifak bulduk.





Ülkemizde etki edebildikleri her kesimi kışkırtmaya çalıştılar. Her seçimde aynı senaryoyu devreye soktular. Milletimiz ile bir olup bu oyunları bozduk. Kimi tuzakları hüsrana uğrattık kimisini sokakta durdurduk.









'PKK'ya FETÖ'ye, emperyalistlere göz kırpıyorlar'





Önümüzde bizi yine zorlu bir süreç bekliyor. Bu toprakları vatan yapmak için verdiğimiz için uğraşı vatanımızı elde tutmak için de vereceğiz.





Ülkemiz muhalefetinin anlamak istemediği hakikat işte budur. Ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten kaçınmıyorlar. Bu uğurda PKK'ya FETÖ'ye, emperyalistlere göz kırpıyorlar.









'CHP'nin ihtirasları Demi de hallaç pamuğuna çevirdi'





Proje zaten sıfır, icraat desen yok. Her türlü entrika kol geziyor. Çeşitli şehirlerde DEM ile neyin karşılığı karanlık ittifaklar kuruyor.





Bundan öyle utanıyorlar ki saklamak için kırk takla atıyor. CHP'nin ihtirasları Demi de hallaç pamuğuna çevirdi.





Toplam üye sayılı 500'ü bulmayan marjinal partiler sağa sola talimat veriyor. Ortada savunduklarını iddia ettikleri hak hukuk prensip namına bir şey kalmadı.





Bize karşı ortalığı ayağa kaldıranlar CHP küstahlığı karşısında uslu kediye döndü. CHP'deki kirlenmişlik hali utanç verici. Çantalar dolusu avrolar, dolarlar...





Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Görüntüleri kimse izah edemiyor. Paraların kime ait olduğunu izah edemiyorlar. Darbe güzellemelerini saymıyorum.









Emeklilere müjde





Hayat pahalılığından en fazla etkilenen kesim emeklilerimiz ve çalışanlarımız. 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin lira ödeme yaptık.





Şimdi de promosyonları 8-12 bi aralığına yükselttik. Önümüzdeki temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı.





Küçük esnafın prim gün sayısındaki adaletsizliği gideceğiz. Ev hanımlarımızın prim teşvikleri ile ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik.









EYT'nin yol açtığı hasarın tamiri vakit alacak





Ekonomi politikamızı kararlılıkla uygulayıp fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Yılın ikinci yarısında enflasyon inişe geçecek. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hak ettikleri refah seviyesine biraz daha yaklaştıracağız.





Biz milletimize asla yalan söylemedik. Dün söylediğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diyerek kulak arkası yapmadık. Tespit ettiğimiz sıkıntıları en kısa sürede karşılayacak adımları attık.





Emeklilikteki yaş uygulaması gibi içimize sinmeyen hususları milletimizden gelen talepleri hayata geçirmekten kaçınmadık. Sosyal güvenlik sistemimize yol açtığı hasarın tamiri epeyce vakit alacak.





Asgari ücrette ara artış talebi ile karşılaşıyoruz. Mali yükün hesabını milletimiz ile paylaşmıştık. Takdir edersiniz ki devlet yönetiminde böyle bir durum olamaz.





Yaşandığı sıkıntılarından dolayı sitemini dile getiren vatandaşımız sonuna kadar haklıdır. Sizin karşınıza gelip atıp tutanlar mevcuda bile sahip çıkamayacakları için derdinize derman olamayacaktır.





Son 21 yılda Bursa'ya 327 milyar lira kamu yatırımı yaptık.







