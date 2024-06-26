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Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığı, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 26- 28 Haziran 2024 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

19:42 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 20:21 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Türkiye'ye geliyor.
Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Türkiye'ye geliyor.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis 26-28 Haziran 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. 27 Haziran Perşembe günü yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır. Türkiye ve Estonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıldönümüne tekabül eden ziyaret kapsamında, ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.





#Estonya
#Recep Tayyip Erdoğan
#Alar Karis
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