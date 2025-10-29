Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Heyeti'ni kabul edecek: Saat belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Heyeti'ni kabul edecek: Saat belli oldu

16:40 29/10/2025, Çarşamba
G: 29/10/2025, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti’ni yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek. Kritik görüşmenin saati belli oldu.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti’nde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı yarın saat 17.30’da Beştepe’de kabul edecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Heyeti'ni kabul edecek


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasında yarın planlanan görüşme ertelenmişti.


DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, daha önce yaptığı açıklamada, heyetin Cumhurbaşkanı ile 28 Ekim’de üçüncü kez bir araya geleceğini duyurmuştu. Ancak program değişikliği nedeniyle görüşme ileri bir tarihe alındı.


Gündemde hangi konular var?


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı heyetini 7 ay içinde üçüncü kez kabul edecek. Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, sahadaki yansımaları ve atılacak yasal adımların konuşulması bekleniyor.


