Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet içinde devlet olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle il başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanlarına hitap ediyor https://t.co/AHyHupwvdS — Yeni Şafak #EvdeKal🏡 (@yenisafak) April 1, 2020

Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:

Bu süreçte en büyük avantajımız sağlık altyapımız ve hastalığa erken önlem almamızdır. Gerek şahsım, gerek ilgili bakanlarımız alınan tedbirleri ve beklentileri kamuoyu ile paylaşıyor. İhmaller ve ihlaller için gereken yapılıyor. Bu süreci en az sürede, en az kayıpla tamamlamak istiyoruz. Tespit edilen aksaklıklar ve eksikler yetkili mercilere bildirilmeli ve önlem alınmalı.

Karantinaya uymazsak tedbirler artırılacak

Şu sıkıntılı süreç boyunca milletimizin evden çıkmamasını rica ediyorum. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile hayata geçirdiğimiz tedbirleri en üst seviyeye çıkarmalıyız. Herkes evinde kalır, gönüllü karantinaya uyarsa daha sıkı tedbirlere gerek kalmaz. Aksi halde tedbirler daha da artırılır.

Eğitimi uzaktan eğitimle yürütmeye çalışıyoruz. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modeline geçtik. Tüm kesimlere yönelik çok ciddi takviye ve erteleme programları açıkladık.

Devlet içinde devlet olmanın anlamı yok

Tüm teşkilatlarımızı dayanışma kampanyamıza desteğe davet ediyorum. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu kampanyalar Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından yürütülmelidir. Bunlar İçişleri Bakanlığı ve valilikler vasıtasıyla yürütülmektedir. Birçok belediyelerimiz valiliklerden izinsiz kampanya açarlarsa bu devlet içinde devlet mantığıdır. Burada gücü dağıtmış oluruz. Buna lüzum yok. Yasalar da buna izin vermiyor. Bugün hala siyasi mantık ile yaklaşacaksak, biz ne zaman bir ve beraber olacağız. Biz tabi ki iktidar olarak gerekli uyarıyı yapmak zorundayız ve bunu yapıyoruz.

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Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun

Birçok spekülasyonlar yapılıyor. Devletin dilencilik yapmaya başladığı gibi çirkin sözler kullanılıyor. Devletimiz şu an İçişleri'miz ile attığımız, yaptığımız yatırımlar rakamlarla ifade edilmez. Muhalefetin ağzından çıkanı kulağı duyması lazım.

dgr

Şehir hastanelerini eleştirenler nerede?

Düne kadar şehir hastanelerini eleştirenler, şimdilerde ise şehir hastanelerinin sayılarını tartışıyor. Neden sayısı az diyor. Biz hamdolsun, şehir hastanelerimizin açılışlarını hızlandırdık.

Maske üretiminde sıkıntı yok

Özellikle maske üretiminde okullarımızdan, Milli Savunma Bakanlığı'na kadar yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hem dost ülkelere yardımcı oluyor, hem ihtiyacımızı karşılıyoruz. Sektördekileri tebrik ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında vatan savunması yapan kahramanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum.

Dünya eskisi gibi olmayacak

Sizler de aldığınız talimatlarla gereğini yaparsanız, bunları yaygınlaştırırsanız biz bu süreci hızla atlatırız. Dünya bundan sonra eskisi gibi olmayacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hep birlikte tamamlayacağız. Yeni dönemde AK Parti lokomotif olmayı sürdürecektir. Partimizin bugün ve geçmişin değil, geleceğin de partisi olduğunu göstermek için önünde eşsiz bir fırsat duruyor.