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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, kurumun çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiğini ifade etti.

Semih Bozkuş
18:06 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:46 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ali Erbaş - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Ali Erbaş - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Erbaş, kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımızla ilgili yurt içi ve yurt dışı din hizmetleri, din eğitimi, Yaz Kur'an Kursları, 2024 yılı hac organizasyonunda aldığımız birincilik ödülü, vekaletle kurban faaliyetimizde Türkiye Diyanet Vakfımızın ulaştığı 747 bin hisse konularını kendilerine arz ettik. Nazik kabulleri için zatıalilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Diyanet İşleri Başkanı
#Ali Erbaş
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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