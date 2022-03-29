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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan dört yıl sonra ata yurdunda: 10 farklı anlaşmaya imza atıldı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dört yıl sonra ata yurdumuzu ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum." dedi. Erdoğan, iki ülke arasında 10 farklı anlaşmanın imzalandığını vurgulayarak, "Özbekistan ile ticaret hacmimiz 3.6 milyar doları aştı. En kısa sürede, bir yıl hedef koyduk; 5 milyar doları yakalayacağız." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan dört yıl sonra ata yurdunda: 10 farklı anlaşmaya imza atıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında Kök Saray'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrasında, mevkidaşı Miriyoyev ile kamera karşısına geçti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artışına dikkat çeken Erdoğan, hedefin birkaç yıl içerisinde 10 milyar doları yakalamak olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık
OYNAT 02:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında 10 farklı anlaşmanın imzalandığını vurgulayarak, 'Özbekistan ile ticaret hacmimiz 3.6 milyar doları aştı. En kısa sürede, bir yıl hedef koyduk. 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız.' diye konuştu.

"DÖRT YIL SONRA ATA YURDUMUZDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dört yıl sonra ata yurdumuzu ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

Geçtiğimiz hafta kutladığımız Nevruz Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in de bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Özbekistan ile diplomatik ilişkilerimizin 30. yıl dönümünü idrak ediyoruz.

Türkiye, Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan, burada ilk büyükelçilik, başkonsolosluk açan ülkedir.

Görüşmeler neticesinde ülkemiz arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.

  • Özbekistan ile ticaret hacmimiz 3.6 milyar doları aştı. En kısa sürede, bir yıl hedef koyduk. 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız. Ardından bununla da kalmayacağız ve çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız.

Bugün imzalanan ticari anlaşma sayesinde hedeflerimize daha hızlı yol alacağız. Bugün 10 anlaşma imzaladık. Türkiye-Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü ilerleyecek.

Türk şirketlerin yatırımları 1.5 milyar dolara ulaşmış durumda. Burada bugüne kadar 5 milyar dolar değerinde 241 projeye başarıyla imza attık.

270 binden fazla Özbek kardeşimizi Türkiye'de misafir ettik. Bunu 500 bine çıkarmamız mümkündür.

Savunma sanayiinde bugün imzaları attık. Bununla birlikte imkanlarımızı imkanlarınızla paylaşmaya hazırız. Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarılar ortadadır. Özellikle Türk-Özbekistan Üniversitesi'nin kurulmasını karşılıklı olarak önemsiyoruz. Arkadaşlarımızı görevlendirdik.

TİKA aracılığıyla kalkınma desteklerini sürdürmekte kararlıyız.

Ortak bildirimiz önümüzdeki yıllar için önem arz ediyor. Uluslararası platformlarda dayanışmamızı, yakın temasımızı sürdürme konusunda irademizi teyit ettik. Ortak kaynaklarımız çok.

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