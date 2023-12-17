Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımızı sosyal medyadan koruyalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Batı ülkeleri başta olmak üzere toplumların geleceklerinden endişe duymasının sebebi yeni nesillerin avuçlarından kayıp gittiğini görmesidir. Yeni neslimizi yeni iletişim mecralarının sinsi etkilerine karşı korumalıyız. Son dönemde ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz” dedi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “İlim Yayma Ödülleri” törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül töreninde yer almaktan memnuniyet duyduğunu, ilim erbabını canıgönülden tebrik ettiğini kaydetti. Bu yıl, önceki yıllardaki başlıklara ilave olarak Prof. Dr. Aziz Sancar’a İlim Yayma Vakfı 50. yılına özel bir mükafat takdim ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye hizmetleri ve özellikle gençlerin ufuklarının açılmasına yaptığı katkılar için Sancar’a şükranlarını gönderdiklerini söyledi.





SİNSİ ETKİDEN KORUNMALIYIZ

“Bir milletin varlığını sürdürebilmesi, geleceğine güvenle bakabilmesi yetiştirdiği nesillerin donanıma bağlıdır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Batı ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde toplumların endişelerinin en önemli sebebi yeni nesillerin adeta avuçlarından kayıp gittiğini görmektedir. Biz de kendi evlatlarımızın yeni iletişim mecralarının sinsi ve yıkıcı etkilerine karşı korumak zorundayız. Yabancı sosyal medya platformlarının kullanımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte ahlaki erozyonu ve yozlaşmayı görüyoruz. Milli birliğimizi tahrif eden sapkın akımların toplumumuza sirayet etmeye başladığını görüyoruz” diye konuştu.





SAADET AİLEDE HELAL RIZIK İŞLETMEDE

“Otomobil insanları sokağa çıkarttı. Televizyon insanları eve kapattı. İnternet insanları dijital dünyaya hapsetti” diyen Erdoğan, “Toplumları ayakta tutan iki önemli unsur vardır. Birincisi insan yetiştirmektir. İkincisi ise üretimdir. İnsan ailede yetişir. Üretim ise iktisadi işletmede yapılır. Eğer ailede güzel insan yetiştirilirse işletmede de helal rızık üretimi olur. Helal rızık insanları refaha kavuşturur. Saadeti ailesinde refahı işletmesinde aramayan toplumlar nihayetinde yıkılıp gitmeye mahkumdur” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin darbelerden Gezi’ye büyük bedeller ödediğini kaydeden Erdoğan, artık geleceğe çok daha güvenli bakılabildiğini söyledi. Erdoğan, “İslam alemi ve Türk dünyasında geçmişe göre olumlu, cesur bir hava vardır. Karabağ’ın işgalden kurtuluşu bu havayı daha da güçlendirmiştir” dedi.





KATLİAMLARI ENGELLEYECEĞİMİZ GÜNLER YAKIN

Gazze’deki İsrail soykırımına da değinen Erdoğan, “Zalim İsrail devletinin Batı devletlerinden desteği ile sürdürdüğü Gazze’deki katliamın önüne geçeceğimiz günler de endişe etmeyin Allah’ın izniyle yakındır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, çocukların maddi ve manevi beslenme kaynalarının millileştirilmesinin önemini vurgulayarak, “Sizin bıraktığınız her boşluğu doldurmak için emperyalist beslemesi nice yapılar hazır bekliyor, dünya siyonizmi hazır bekliyor. Onlara bu fırsatı veremeyiz” şeklinde konuştu.





İstanbul’da aday mesaisi

Yılbaşına kalmadan bütün adaylarını açıklamayı planlayan AK Parti’de çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Bu hafta içi partisinin genel merkezinde aday isimleri üzerinde çalışan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünü de İstanbul’a ayırdı. Parti teşkilatıyla görüşme yapması beklenen Erdoğan, İstanbul adayı için mini temayül yoklaması gerçekleştirecek. 2019 yerel seçimleri ile CHP’ye geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Erdoğan ayrıntılı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda İstanbul’un 5 yıllık süreçte birikmiş sorunlarının üzerinde duran Erdoğan, İstanbul halkı tarafından sevilen, sayılan ve aynı zamanda tüm kesim tarafından kabul gören ismi bulmak için çalışıyor. AK Parti’de, İstanbul 1, 2 ve 3. bölge için ayrı ayrı planlanan eğilim anketine her üç bölgenin milletvekilleri, il başkanı, kadın kolları başkanı, gençlik kolları başkanı, ilçe başkanları, ilçelerin kadın ve gençlik kolları başkanları, ilçe belediye başkanları, bölge ilçelerinden sorumlu il yönetim kurulu üyeleri katılacak.



