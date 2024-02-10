Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi Zonguldak'tan verdi: Gabar'daki günlük petrol üretimi 35 bin varili geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitingine katıldı. Coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Zonguldak adaylarını duyurmadan önce önemli açıklamalarda bulundu.





Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Şehre gelişimizden itibaren bizleri hasretle bağrına basan her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Görüyorum ki miting alanımız büyümüş, genişlemiş. Yeni meydanımız maşallah şehrimize de çok yakışmış. Ama Zonguldak'la aramızdaki sevda çok daha fazla büyümüş. Allah hepinizden, tüm Zonguldak'tan razı olsun diyorum. Evelallah siz bize böyle samimiyetle sahip çıktığınız müddetçe bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz.





'Tehditleri bize sökmez'

Zonguldaklı kardeşlerimiz bizim yanımızda dağ gibi durduğu sürece Türkiye Yüzyılı'nın inşasını kimse engelleyemez. Zonguldak, bizim yoldaşımız olduğu müddetçe ne FETÖ'cü hainlerin ne DEAŞ'lı canilerin ne PKK'lı alçakların ne de DHKP-C'lilerin tehditleri bize sökmez. Ne diyor şair, "Cehennem olan gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi sinede birdir vuran yürek yılmaz, cihan yıkılsa bu cephe sarsılmaz."





'İlkelerimize sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor'

Zonguldaklı kardeşlerimizle bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Elbette bunun için şu ilkelerimize sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başardığımızda Allah'ın izniyle kimse bize zincir vuramaz, bizim önümüzü kesemez, hedeflerimize ulaşmaktan bizi geri bırakamaz. Rabbim dirliğimizi, şu beraberliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Her birinize meydanlara sığmayan şu büyük aşkınız için en içten şükranlarımı sunuyorum.





'Doğalgaz desteği Nisan 2024 kadar sürecek'

Şehrimize en son bundan sadece 9 ay önce, 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Ziyaretimizde milletimizin asırlık hayallerinden olan Karadeniz Doğalgazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık. Filyos'taki törenimizde müjdesini verdiğimiz ücretsiz doğalgaz desteğimizi halen sürdürüyoruz. İlk ay ısınma dahil konutlardan hiçbir ücret almadık. Yani, vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını devlet olarak biz ödedik. Daha sonra 11 ay boyunca konutlardaki mutfak ve su ısıtma için kullanılan 25 metreküplük doğalgaz tüketiminin bilabedel olacağını söyledik. Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız.





'Her seçim öncesinde gaz buluyorlar diyen çapsızlar!'

Sadece bununla da yetinmiyoruz. Kendi gemilerimizle sismik arama ve sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar diyen çapsızlara aldırmadan, parayı Karadeniz ve Akdeniz'in sularına gömüyorlar diyen gafillere kulak asmadan ne dedik? Bulanlar, ancak arayanlardır düsturuyla arama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Zonguldak'ı kömürden sonra doğalgazın da merkezi haline getirmekte kararlıyız. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz.









Gabar'daki günlük üretim 35 bin varili geçti

Karadeniz doğalgazının ardından şimdi de Gabar'da bulduğumuz yüksek miktarda ve kalitede petrol, bu atılımlardan biriydi. Hatırlarsanız muhalefet cenahı, bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine petrol keşfimizi alaya almışlardı. Peki sonra ne oldu? Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla müjdeye dikkat, 35 bin varili geçti. 2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Azmeden Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyen bu neticeyi yakalar.





Bugün bu ilk mitingim. Nereden başlıyoruz Zonguldak'tan. Yarın yolumuza Tekirdağ'la devam edeceğiz. Zonguldak'a aşkla hizmet edecek belediye başkan adaylarımızı takdim edeceğim.





'Bu kirli plana sizinle beraber geçit vermedik'

Seçim kazanmak uğruna devletin bakanlarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanı oldular. Bu kirli plana sizinle beraber geçit vermedik. İlk turda yüzde 52, ikinci turda yüzde 55 oy oranıyla Zonguldak milletin adamına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı. Zonguldak halkına bize olan güvenleri ve vefaları için buradan teşekkürlerimizi iletiyorum. Sizin emanetinize asla gölge düşürmeyeceğiz. Gece gündüz koşturacağız. Bundan en küçük bir şüpheniz olmasın.





İlk turda yüzde 52, ikinci turda yüzde 55 oy oranlarıyla Zonguldak milletin adamına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı. Bu muhteşem sonuçtan dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında Zonguldak halkına bize olan teveccühleri, güvenleri ve vefaları için buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Şunu bilmenizi isterim. Siz bizi nasıl bağrınıza bastıysanız biz de sizin emanetinize asla gölge düşürmeyeceğiz.





'Madenci kardeşlerime teşekkür ediyorum'

Kara elmas diyarını her alanda daha da geliştirmek, kalkındırmak, bayındır hale getirmek için gece gündüz koşturacağız. Bundan en küçük bir şüpheniz olmasın. Tabii Zonguldak milli iradenin değil, milli dayanışmanın da sembol şehri. Bunu milletçe asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bu büyük afette 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Zonguldaklı madencilerimiz, enkazların altından o depremdeki vatandaşlarımızı kurtarmak için adeta seferber oldular. Bu madenci kardeşlerime şahsım, ailem, milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.





Bir cana daha ulaşmak, bir canı daha kurtarmak, milletimize güzel bir haber verebilmek için çoğu zaman canlarını tehlikeye attılar. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim gayretlerinizi daim eylesin. Biliyorsunuz son bir haftadır deprem bölgesindeydim. Sırasıyla Hatay'ı, Gaziantep'i, Maraş'ı, Urfa'yı, Adıyaman'ı ziyaret ettim. Hem depremzede kardeşlerimize yalnız olmadıklarını gösterdik hem de inşası tamamlanan deprem konutlarını hak sahiplerine teslim ettik. Asrın felaketinin üstesinden hamdolsun asrın birlikteliği ile geliyoruz. Konutların, köy evlerinin, ticarethanelerin ve depremde zarar gören diğer yapıların, hastanelerin açılışlarını yaptık. Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırana ve yaraları sarana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Bu haftaki ziyaretimizde bir kez daha gördük ki imdadına koştukları kardeşlerimiz, Zonguldaklı madencilerin fedakarlıklarını asla unutmuyor. Bu vesileyle depremlerde, sellerde, tabii afetlerde ve maden kazalarında vefat eden kardeşlerimi rahmetle yad ediyorum. Mevla ülkemizi ve milletimizi görünür görünmez her türlü kazadan, beladan, musibetten muhafaza buyursun.





Bizim de aynamız, referansımız işimizdir, hizmetlerimizdir, eserlerimizdir. Biz meydanlarda kurusıkı atıp, bolca vaat dağıtıp, göreve gelince bir daha oralara uğramayanlardan değiliz. Bizler ahdine, kavline ve milletine verdiği sözlere sadık olan bir hükümetiz. Her zaman söylüyorum, biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Biz bu millete hizmet için varız. Bizi, partimizi ve ittifakımızı CHP'nin başını çektiği muhalefetten ayıran temel vasfımız işte budur. Onlar çok az iş ama bol bol şov ve reklam yaparlar. Biz ise eserlerimizle konuşuruz, icraatlarımızla konuşuruz, projelerimizle konuşuruz, neticelendirdiğimiz sözlerimizle konuşuruz. Fikri takip yapıp yerine getirdiğimiz sözlerin çetelesini tutmak bizim için iftihar vesilesidir.





'Toplam 2000 işçimiz için resmi süreci eylül ayının ortasında başlattık'

Hatırlarsanız 20 Nisan'da şehrimize geldiğimizde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2000 işçi alacağımızın sözünü vermiştik. Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük için 100 olmak üzere toplam 2000 işçimiz için resmi süreci eylül ayının ortasında başlattık. Gerekli evrakları ve eğitimlerini tamamlayan işçi kardeşlerimiz peyderpey şu anda işbaşı yapıyor. İnşallah bundan sonra da Zonguldak'ın istihdamını desteklemeye devam edeceğiz.





Son 21 yılda şehrimize kazandırdığımız yatırımları zaten sizler çok iyi biliyorsunuz."





İşte Zonguldak adayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak ilçe belediye başkan adaylarını tek tek ilan etti:

İşte Cumhur İttifakı'nın Zonguldak adayları:

Alaplı: Recep Ocak

Çaycuma: Bünyamin Bostancı

Devrek: Özcan Ulupınar

Ereğli: İbrahim Sezer

Gökçebey: Erkan Soner Kodaman

Kilimli: Kamil Altun

Kozlu: Ali Bektaş











