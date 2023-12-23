Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her daire için 1 buçuk milyon lira destek vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;









Sevgili İstanbullular, bakanlığımızın kıymetli mensupları, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.





Dün Irak'ın kuzeyinde hainler tarafından gerçekleştirilen şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.





Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, hesabı misli ile sorulmuştur. 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist bertaraf edilene kadar sürdüreceğiz.





Irak'ın ya da Suriye'nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz. Eli kanlı caniler ve örgüte destek verenler teröre yer olmadığını er yada geç anlayacak. Rabbim kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin.





Yarısı bizden kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz ilgi gösterdi. 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. 1 buçuk milyon liralık destek vereceğiz.





100 bini kira desteği 800 bini hibe desteği şeklinde verilecek. Kredi ödemeleri evler teslim edildikten sonra başlayacak. Bu destekle evini yapacak ve güvenli şekilde oturacak vatandaşımız. 350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan kampanyayı başlatmış olacağız.





Şehrimizdeki çalışmalarda 17 yapıda yer alan 261 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştireceğiz.





Yüzyılın Dönüşümü İstanbul programıyla sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.





Bugün İstanbul'u depreme hazırlamanın gururunu yaşıyoruz. Kentsel dönüşümde yarısı bizden adını verdiğimiz kampanyaya İstanbullu kardeşlerimiz yoğun teveccüh gösterdi.





Yarısı bizden kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Her daire için 1 buçuk milyon lira destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği, 700 bin lirası hibe, geriye kalanı ise uygun faizli kredi ile olacak.





Bugünkü programımızda imza, yıkım ve yapım dahil tüm aşamalarıyla İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü projemize start veriyoruz.





Kentsel dönüşüm düzenlemesiyle ile ilgili gündeme getirilen iddialar safsatadır. Evlere el konulması kesinlikle söz konusu değildir.





6 Şubat'taki sarsıntılar bize deprem gerçeğini tekrar hatırlatmıştır. Böylesi büyük afetten sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olması düşünülemez. Yakın zamanda Marmara'da meydana gelen depremler çalışmamızı daha da hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor.





Depreme hazırlık yapmak bizim için tercihten öte zorunluluktur. Depremle burun buruna yaşayan ülkeyiz. Nüfusun yüzde 71'i deprem açısından riskli alanlarda yaşıyor. Ekonomik açıdan da ağır bedeller ödedik. 17 Ağustos depreminin etkilerini yıllarca hissettik. 6 Şubat'ın maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Her depremden sonra yıllarımızı harcadık.





Hiçbirimizin depremi hafife alma lüksü olamaz. bu topraklarda yaşamaya devam edeceksek, böyle deprem riskini bir an olsun aklımızdan çıkaramayız. Bunu unutmak demek 17 Ağustos ve 6 Şubat ile yeniden karşılaşmak demektir.





Teşhisi doğru koymak tedavinin yarısıdır. Dolayısı ile deprem ile mücadeleyi önce zihinlerde başlatmak gerek. Deprem değil çürük bina öldürür ilkesini özümsemeden hiçbir yere varamayız. Türkiye'nin birinci meselesi yapı stokunun yenilenmesidir. 81 vilayetimize yapacağımız en büyük iyiliğin kentsel dönüşüm hamlelerin olduğuna inanıyorum.





2 milyon konutun acilen dönüşmesi gerekiyor. 2012'de ile defa kentsel dönüşüm yasasını çıkardık. Kentsel dönüşüm için 480 milyar liralık kaynak harcadık.





Milyonlarca vatandaşımızı sağlıksız yapılardan kurtararak güvenli yuvalarına taşıdık. 13 milyonu aşkın insanımızın hayatına dokunduk. Toki'nin depreme karşı mücadelede ne kadar hayati rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Toki binalarımız deprem imtihanını alnının akı ile vermiştir. Toki tarafından yapılan binalarda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Muhalefete rağmen toki'mize böyle bir misyon yükleyerek milyonlarca konut ürettiğimiz için hamdediyoruz. Toki'nin yapı stoğunu yenilemek için devam edeceğiz.





İstanbul'da 6 milyon konut toplam 7 buçuk milyon bağımsız bölüm yer alıyor. 600 bini süratle dönüştürülmeli. 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor. Çalışmalar için 128 milyar lira kaynak kullandık. 5 yılda 600 bini acil olmak üzere 1.5 milyon üzere riskli bölümü dönüştürmek.





Muhalefetin gündeme getirdiği iddialar tamamen safsatadır. Yine takoz koymanın peşindeler. Kanunla ne vatandaşın evine el konulması ne mülkiyet hakkının ihlali söz konusu değil. Amaç kentsel dönüşümü hızlandırmak ve bu meseleye çözüm bulmaktır. Vatandaşımızı yalanlara itibar etmemeye çağırıyorum. Bu çapsızların kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm yalanı ile sabote etmesine izin veremeyiz. Kendileri lüks binalarda yaşarken İstanbullu kardeşime çürük binayı reva görene eyvallah edemeyiz.





İstanbul'daki rezerv alanlara 400 bin konut daha katarak dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız.





Şehrimizin çehresini tamamen değiştireceğiz. Zihninde soru işareti olan kardeşimizi güvenli modern ve estetik evlere kavuşturacağız.





Ayrıntılar geliyor...







