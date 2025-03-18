Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile telefonda görüştü

15:2518/03/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye yönelik İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldığı ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere işbirliğini artıracak adımların gelecek süreçte atılması için gayret göstereceklerini ifade etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırmak için atılacak adımların ve yürütülecek sürecin, iki ülkeden birini dışlayan bir anlayışla başarılı olamayacağını belirtti.


Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti.




#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Hollanda Başbakanı Dick Schoof
#Telefon görüşmesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bolu, Karabük, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas’ta okullar tatil mi? 19 Mart Çarşamba Valilikten tatil açıklaması geldi mi?