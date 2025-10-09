Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.