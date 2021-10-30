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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden yarın görüşecek

Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın G20 zirvesinde görüşeceklerini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden yarın görüşecek
Joe Biden - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.

Kritik görüşmeye ilişkin bir saat bilgisi ise henüz verilmedi.

KISA BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Nuvola Kongre Merkezi'nden fotoğraflar paylaştı.

"Cumhurbaşkanı'mızın Roma'daki iki günlük G20 mesaisi yoğun başladı. Ülkemiz için hayırlar getirsin." ifadelerini kullanan Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere Başbakanı Johnson, Hindistan Başbakanı Modi ve BM Genel Sekreteri Guterres ile sohbet ettiği anların fotoğraflarına yer vermişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden 12.10'da bir araya gelecek.

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