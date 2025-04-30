Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin daveti üzerine İtalya’yı ziyaret etti. Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi’ne katılan Erdoğan'ı Roma’da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni resmi törenle karşıladı. Başbaşa görüşen iki lider, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.





ARAMIZDA DEĞERLİ BİR UYUM VAR

Zirve vesilesiyle İtalya Başbakanı Meloni ile biraraya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterdikleri misafirperverlik için Meloni’ye teşekkür etti. İki önemli NATO müttefiki ve stratejik ortak olarak, ilkini 2008’de gerçekleştirdikleri zirveden bu yana aralarındaki münasebetlerin her gün daha ileriye gittiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Akdeniz’in güvenliği, Orta Doğu’daki durum, Avrupa’nın istikrarı ve transatlantik bağın muhafazası gibi önemli meselelerde aramızda değerli bir uyum bulunuyor.”





YENİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARI

“Bunda İtalya ile tarihten gelen yoğun ilişkilerimize ilave olarak Sayın Meloni’nin birçok konuya cesur ve kararlı yaklaşımının önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Bugünkü görüşmeler ve imzaladığımız belgeler suretiyle İtalya ile yeni iş birliği alanlarını değerlendirmeyi kararlaştırdık. Şüphesiz bu ilişkilerin diğer itici gücünü ekonomi ve ticaret oluşturuyor. Malumunuz İtalya, dış ticaretimizde ilk 5 ülke arasında. Tekstil, kimya, ilaç, otomotiv ve makine başta olmak üzere pek çok sektörde tesis ettiğimiz güçlü ticari bağlar, 2022 yılındaki zirvemizde belirlediğimiz 30 milyar dolar hedefini geride bırakmamızı sağladı.”





40 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

“Keza karşılıklı yatırımların da aynı şekilde olumlu seyrettiğini görüyoruz. Son 22 yılda 1500’den fazla İtalyan firma ülkemizde 5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. Türk firmaları da özellikle son yıllarda savunma sanayi, havacılık, beyaz eşya, cam üretimi gibi alanlarda İtalya’da önemli yatırımlara imza atarak, iki ülkenin ortaklık ruhuna önemli katkıda bulunuyor. Bu gelişmeler doğrultusunda bugünkü zirvemizde yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. Bu hedefe de en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.”





AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNİ GÖRÜŞTÜLER

Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye ve İtalya gibi iki güçlü müttefiki daha yakın iş birliğine yönlendirdiği bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Ülkemizin Avrupa ve Akdeniz’in istikrar ve güvenliğine katkılarını en iyi bilen ve bu doğrultuda Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya’nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum. Avrupa’nın güvenliği bağlamında Ukrayna’daki son gelişmelere Sayın Başbakan ile değindik. Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan güçlü desteğimizi vurguladık. Karadeniz’in güvenliğinin sağlanmasında asli aktör olarak Türkiye, çözüme dönük çabalara katkı sağlamaya devam edecek.”





ÖNCELİĞİMİZ GAZZE

Gazze’nin önemli gündem maddeleri arasında yer aldığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle dedi: “2 aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze’deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir. Libya’nın istikrarı ve refahının muhafazası için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”





MELONİ’YE DAVET

“Suriye’de ülkenin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız. Bu amaç doğrultusunda İtalya’nın Suriye’de oynadığı yapıcı role ve bilhassa yeniden inşa sürecinde Türkiye-İtalya ortaklığına değindik. Bu konudaki istişarelerimizin devamında mutabık kaldık.” Erdoğan, Mattarella ve Meloni’yi Türkiye’de ağırlamak istediğini ifade etti.





Akdeniz'de bir numara ilişkimiz var

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Çalışmalarımızın sonuçlarından çok mutluyuz” dedi. “Ülkelerimiz arasındaki dört dörtlük ilişkilerin daha da ileri gitmesi yolunda iyi temeller attığımızı düşünüyorum” ifadesini kullanan Meloni, şöyle devam etti: “İtalya-Türkiye arasında Akdeniz’de bir numara olacak şekilde iyi ilişkiler var. 2024’te 30 milyar doları aşan dış ticaret hacmimizle birlikte rekor kırmış durumdayız. Arzu ettiğimiz 30 milyar dolarlık ticaret hacmini 5 yıl erken tutturmuş oluyoruz.” Orta dönemde ikili ticaret hacminin 40 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini dile getiren Meloni, bunun için çok çalışılması gerektiğini söyledi.





ERDOĞAN’A UKRAYNA TEŞEKKÜRÜ

Meloni, Türkiye’nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar’ın başarılarından övgüyle söz etti. Meloni, “(Türkiye ile) İlişkimiz ekonomik ilişkilerin çok ötesine geçiyor. Avrupa-Akdeniz senaryosunda Atlantik İttifakı çerçevesinde müttefik ülkeleriz” ifadelerini kullandı. Erdoğan ile jeopolitik krizleri de uzun uzun istişare ettiklerini belirten Meloni, kendisine Ukrayna’da arabuluculuk çabaları için teşekkür etti. Meloni, Gazze, Suriye ve Libya’daki durumlar bağlamında yeniden inşa süreci ve kalıcı barış yönündeki gayretleri desteklediklerini kaydetti. Türkiye ile ortaklaşa şekilde göç konusunda son derece iyi tedbirler aldıklarına işaret eden Meloni, Türkiye kaynaklı düzensiz göçün sıfıra indiğini söyledi.





Kritik zirve

Ziyaret kapsamında Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi yapıldı. Villa Pamphili Konutu’nda düzenlenen zirveye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Halit Yerebakan, Faruk Acar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı.





11 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni’nin başkanlığında yapılan Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi’nin ardından iki ülke arasındaki anlaşmalara imza atıldı. Ticaret, bilim, teknoloji, sanayi, yatırım, uzay faaliyetleri, kültür, spor, sosyal hizmetler, ulaştırma gibi alanlarında toplam 11 anlaşma imza altına alındı. Öte yandan Türkiye’nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa’nın en büyük savunma firmalarından İtalyan havacılık ve savunma sanayi firması Leonardo arasındaki ön protokol, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo CEO’su Roberto Cingolani tarafından imzalandı.





Gümrük Birliği güncellenmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni'nin bir sonraki durağı Türkiye-İtalya İş Forumu oldu. Burada konuşan Erdoğan, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin potansiyeline ulaşmasında Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğimizin değişen küresel ekonomik koşullara uygun şekilde güncellenmesi ihtiyacını hissediyoruz" dedi. Erdoğan, Türk ekonomisine de değinerek "Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Bundan da inşallah geri adım atmayacağız. Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekse yeni yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız" dedi.





BUGÜN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Meloni ise konuşmasında, imzalanan anlaşmalara atıfla, "Bu anlaşmalar, önemli bir ortakla, Akdeniz bölgesinde ve Atlantik İttifakı'nda bir müttefikle işbirliğimizi derinleştirme imkanı sunuyor. Bugünü asla bir varış noktası olarak değil, her zaman olduğu gibi yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendiriyorum" dedi.



