Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u şehrin geleceğini kurtarma projesi olarak görüyoruz

Kanal İstanbul Projesi kapsamında inşa edilecek altı köprüden ilkinin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı. Törende bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Bugün Kanal İstanbul Projesi'nin ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Ülkemize, milletimize, İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Ülkemizin gelişmesi yolunda atılan adımlara bir yenisini ekliyoruz.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğin kurtarma projesi olarak bakıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, 'Yapılan çalışmalar 2050 yılında boğazdan geçecek gemi sayısının 78 bini bulacağını gösteriyor. İstanbul Boğazı'nın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir.



Boğazı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre artan trafiği karşılamak için yeni bir kanal inşa düşüncesini gündeme getirdik. Biz Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğin kurtarma projesi olarak bakıyoruz.' ifadelerini kullandı.

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"İSTANBUL'U KURTARMA PROJESİ"

İstanbul Boğazı dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahip. Boğaz'da hem kuzey hem güney hem doğu hem batı istikametinde yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Her gemi geçişi şehir için ciddi risk taşıyor. Gemi trafiği, İstanbul Boğazı'na göre 13 kat daha güvenli olacak.

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Boğaz'dan 1930'lu yıllarda yılda ortalama 3 bin gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı. Kanal İstanbul'a, İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Amacımız İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır.

"HER ADIMIN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞTINIZ"

Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık aynı şekilde önümüzü kesmeye çalıştınız. Bize sorulmadı diyenlere sesleniyorum. Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve böyle yola çıkılmıştır. CHP atılan her adımın önünü kesmiştir. Bugünkü CHP de nasıl ön kesebiliriz diye çalışıyor.

OYNAT 01:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün büyük projelerin önünü kesmek istediniz dinlemedik, dedik ki 'kervan yürür' ve kervan yürüdü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, 'Her ne kadar birileri kendi ilgi alanında olmayan bilgileri 'bize sorulmadı' diye sızlanıyorsa da projenin her aşaması bilime ve hukuka uygun şekilde yürütüldü ve tamamlandı. 'Bize sorulmadı' diyenlere sesleniyorum, unutmayın kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola öyle çıkılmıştır.



Siz zaten ülkede bu bugüne kadar dikili ağacınız yok. Sizler şu ana kadar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık aynen bugün Kanal İstanbul projesi için nasıl çıldırıyorsanız orada da öyle çıldırdınız. Marmaray'ı yaptık aynı şekilde önümüzü kesmeye çalıştınız. Avrasya Tüneli'ni yaptık onun da önünü kesmek istediniz. Dinlemedik, dedik ki kervan yürür ve kervan yürüdü.



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Bakın bu çeşme açma töreni değil, musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan birinin temelini atıyoruz. Boğaz'ın tarihi ve kültürel dokusunu güvenlik altına almak için de bu projeye ihtiyaç vardır.

"KENDİNİ FİNANSE EDECEK"

Kanalın uzunluğu 45 kilometre. Taban genişliği minimum 275 metre. Derinliği, küsuratı söylemiyorum, 21 metre olarak belirlendi. Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif arasından bilimsel çalışmalara göre en makul ve verimli hat olarak seçildi.

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OYNAT 00:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bak bu musluk takma töreni değil, dünyaya örnek bir kanalın temelini atıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı musluk takma merasimine atıf yapan Erdoğan, 'Bak bu bir çeşme açılış töreni değil. Bir çeşme musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan bir tanesinin temelini atıyoruz.' ifadelerini kullandı.



Erdoğan, 'Kanal hattı boyunca 304 ayrı yerde 17 bin metrenin üzerinde sondaj 248 jeofizik etüt gerçekleştirildi. 3 bin 500 kişi görev aldı bay Kemal. Biz neyi nerede kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Projenin her aşaması hukuka ve bilime uygun yürütüldü. Kanal İstanbul'u 15 milyar dolarlık maliyet ile 6 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Kanal İstanbul kendini rahatlıkla finanse edecek.

Muhalefet, projeyle ilgili yatırımcıları tehdit ediyor. Ödeme yapmayacaklarını söylüyorlar. Bunlar devlet terbiyesi görmemiştir. Devletlerde devamlılık esastır. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz. Milletimiz CHP kafasına kalsa ne bu yollara ne bu hizmetlere kavuşamayacağını bildiği için söylenenleri ciddiye almıyor.

Kanal İstanbul

GÜNDEM Kanal İstanbul projesi ve akıllara gelen tüm sorular