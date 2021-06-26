Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u şehrin geleceğini kurtarma projesi olarak görüyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haziran 2011’de duyurduğu, Türkiye’nin tarihine damga vuracak Kanal İstanbul Projesi için ilk temel atıldı. Törende konuşma yapan Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Kanal İstanbul'a, İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Amacımız İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak" dedi. Projenin her aşamasının hukuka ve bilime uygun yürütüldüğü belirten Erdoğan, "6 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Buradan geçecek gemilerden sağlanacak gelir ve proje kapsamındaki liman başta olmak üzere diğer unsurlardan elde edilecek kazançla Kanal İstanbul, kendi kendini rahatlıkla finanse edecektir" ifadelerini kullandı.
Kanal İstanbul Projesi kapsamında inşa edilecek altı köprüden ilkinin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı. Törende bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"
Bugün Kanal İstanbul Projesi'nin ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Ülkemize, milletimize, İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Ülkemizin gelişmesi yolunda atılan adımlara bir yenisini ekliyoruz.
İstanbul Boğazı dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahip. Boğaz'da hem kuzey hem güney hem doğu hem batı istikametinde yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Her gemi geçişi şehir için ciddi risk taşıyor. Gemi trafiği, İstanbul Boğazı'na göre 13 kat daha güvenli olacak.
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Boğaz'dan 1930'lu yıllarda yılda ortalama 3 bin gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı. Kanal İstanbul'a, İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Amacımız İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır.
"HER ADIMIN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞTINIZ"
Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık aynı şekilde önümüzü kesmeye çalıştınız. Bize sorulmadı diyenlere sesleniyorum. Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve böyle yola çıkılmıştır. CHP atılan her adımın önünü kesmiştir. Bugünkü CHP de nasıl ön kesebiliriz diye çalışıyor.
Bakın bu çeşme açma töreni değil, musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan birinin temelini atıyoruz. Boğaz'ın tarihi ve kültürel dokusunu güvenlik altına almak için de bu projeye ihtiyaç vardır.
"KENDİNİ FİNANSE EDECEK"
Kanalın uzunluğu 45 kilometre. Taban genişliği minimum 275 metre. Derinliği, küsuratı söylemiyorum, 21 metre olarak belirlendi. Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif arasından bilimsel çalışmalara göre en makul ve verimli hat olarak seçildi.
Projenin her aşaması hukuka ve bilime uygun yürütüldü. Kanal İstanbul'u 15 milyar dolarlık maliyet ile 6 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Kanal İstanbul kendini rahatlıkla finanse edecek.
Muhalefet, projeyle ilgili yatırımcıları tehdit ediyor. Ödeme yapmayacaklarını söylüyorlar. Bunlar devlet terbiyesi görmemiştir. Devletlerde devamlılık esastır. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz. Milletimiz CHP kafasına kalsa ne bu yollara ne bu hizmetlere kavuşamayacağını bildiği için söylenenleri ciddiye almıyor.