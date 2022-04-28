Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini tehdit eden CHP’li Özel’i mahkemeye verecek: Tazminat davası açacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi davasının neticelenmesinin ardından kendisini tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e dava açacağını duyurdu. Erdoğan, "Bu zatın ifadeleri, vekil olduğu için cezai dava olamayacak ama manevi tazminat için avukatlarımız davalarını açıyorlar." dedi.

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