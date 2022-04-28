Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini tehdit eden CHP’li Özel’i mahkemeye verecek: Tazminat davası açacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isim vererek tehdit etmişti. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, "Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun." diye konuşmuştu.
ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E TAZMİNAT DAVASI: AĞZI BOZUK TİPLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi.
Özel’e dava açacağını ifade eden Erdoğan, “Bu zatın ifadeleri, vekil olduğu için cezai dava olamayacak ama manevi tazminat için avukatlarımız davalarını açıyorlar.” dedi.
Erdoğan sözlerinin devamında şunları söyledi:
- “Bunlarla hareket eden ağzı bozuk tipler kimlerse avukatlarımız davalarını açacaklar. Dokunulmazlığı olan var olmayan var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunlar manevi tazminat davalarıdır. AİHM'lik iş kalmadı artık bitti o iş. Burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM'le alakası kalmadı. Bu ağırlaştırılmış müebbettir. Bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak zorunda. Başka ülkelerin hukuku var da bizim yok mu? Türkiye'de yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan ki bunun bedelini ödeyecektir.”