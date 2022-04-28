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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini tehdit eden CHPli Özeli mahkemeye verecek Tazminat davası açacağız
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini tehdit eden CHP’li Özel’i mahkemeye verecek: Tazminat davası açacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi davasının neticelenmesinin ardından kendisini tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e dava açacağını duyurdu. Erdoğan, "Bu zatın ifadeleri, vekil olduğu için cezai dava olamayacak ama manevi tazminat için avukatlarımız davalarını açıyorlar." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini tehdit eden CHP’li Özel’i mahkemeye verecek: Tazminat davası açacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isim vererek tehdit etmişti. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, "Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun." diye konuşmuştu.

CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti: Ant olsun hesap verecek
GÜNDEM
CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti: Ant olsun hesap verecek

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E TAZMİNAT DAVASI: AĞZI BOZUK TİPLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor: Yeni dönemin başlaması gayreti içindeyiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor: Yeni dönemin başlaması gayreti içindeyiz

Özel’e dava açacağını ifade eden Erdoğan, “Bu zatın ifadeleri, vekil olduğu için cezai dava olamayacak ama manevi tazminat için avukatlarımız davalarını açıyorlar.” dedi.

Erdoğan sözlerinin devamında şunları söyledi:

  • “Bunlarla hareket eden ağzı bozuk tipler kimlerse avukatlarımız davalarını açacaklar. Dokunulmazlığı olan var olmayan var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunlar manevi tazminat davalarıdır. AİHM'lik iş kalmadı artık bitti o iş. Burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM'le alakası kalmadı. Bu ağırlaştırılmış müebbettir. Bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak zorunda. Başka ülkelerin hukuku var da bizim yok mu? Türkiye'de yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan ki bunun bedelini ödeyecektir.”

CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti: Ant olsun hesap verecek
OYNAT 00:33
CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti: Ant olsun hesap verecek
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vererek tehdit etti. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, 'Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu
OYNAT 02:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da STK temsilcileri ile iftar programında açıklamalarda bulundu. Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bazı çevreleri rahatsız etmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Bu adam Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Yargımız onunla ilgili nihai kararı verdi. Kusura bakmasınlar bu ülkede hukuk var, yargı var.' ifadelerini kullandı.
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