Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kira artışlarına yasal düzenleme getirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:





Daha önceki afet tecrübelerimizle deprem bölgesinde süreci hızla tamamlayacağız. Tünel kalıp sistemiyle temelleri atıyoruz. Gayrimenkullerde hak kaybı olmaması için ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor. Daha önce bunu İzmir'de, Elazığ'da yaptık. Şehirlerimizde inşa edilen yeni yerleşim alanlarıyla yeni cazibe merkezleri ortaya çıkıyor böylece ev sahibi olmak da kiralık da kolay hale geliyor.





Büyükşehirlerde kira sorunlarını görüyoruz. Bu fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Seçimden sonra yasal zeminde adımlar atacağız.





Kentsel dönüşüm değerlendirmesi





İstanbul'da 220 bin bina ve 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bugün 39 ilçede 412 milyon metrekare büyüklüğe sahip kentsel dönüşüm sürecini sürdürüyoruz. 93 bin konutun yapımı devam ediyor. Şimdi rezerv alan çalışması yapıyoruz. 1 milyonluk bir rezerv alan planlıyoruz. Bu yerleşimler uydu kent modeli olacak. 130 milyon metrekare yere ihtiyacımız var. Bakanlığımız yerleri belirledi. Bu alanda yapılacak konutlar sadece riskli yapıda olan vatandaşlarımız için kullanılacak.





İstanbul'a ilave bir nüfus gelmeyecek ve yeni nüfusa da izin vermeyeceğiz. 500 bin konu yerinde dönüştüreceğiz. Sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanları da yeşil alanla dolduracağız. Şehrin havasını temizlemek zorundayız. Siz şimdi gidip Londra merkeze gidemezsiniz belli bir bedeli vardır. Bu proje için 5 yıllık bir plan hazırladık. Marmara'yı her alanda daha da geliştireceğiz. İstanbul mekansal strateji planını hayata geçiriyoruz. Rezerv şehirlerimizi deprem riskinin yüksek olduğu yerlerde yapacağız. İzmir'de de benzer bir projemiz olacak.





Cumhurbaşkanlığı seçimleri





Bizim için siyasette bugüne kadar hiç durmak, duraksamak olmadı. 40 yıllık siyasi hayatım hep böyle bir yoğunlukta geçti. Eşim ve çocuklarım da bunu benimle birlikte yaşadı. Bayramın ikici ve üçüncü günü deprem bölgesinde olacağız. Konut teslimi programlarımız var. İftar sofralarında depremzede kardeşlerimizle olduk. Köy evlerini teslim edeceğiz. Devlet halkı için var. Biz bu evlerin benzerlerini Manavgat'ta da yaptık. Başta inanmıyorlardı bize. Biz eserlerimizle milletimizin karşısına çıkacağız.





Aile ve Gençlik Bankası Projesi





Önümüzdeki dönemde önceliğimiz aile ve gençler olacak. Petrol ve doğal gaz kaynaklarımızdan finansman sağlayacağız. Yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Gençler evleneceği zaman buradan faizsiz destek sağlanacak. Kadına olan şiddete asla ama asla taviz veremeyiz. Bunların karşısında bütün yasal mevzuatlarımızı çok daha kararlı bir şekilde işleteceğiz. Türkiye Yüzyılı aile yüzyılı, kadının yüzyılı ve gençlerin yüzyılı olacak. Aile yapımızı tehdit eden LGBT gibi sapkın eğilimlere karşı etkin mücadele edeceğiz. Muhalefet 'biz bunlarla mücadele edeceğiz' diyemiyor.





TCG Anadolu hizmette





Bizim savunma sanayiimizde bu kadar hijyen koşuluna dikkat edilen bir gemi olamaz. Her yeri pırıl pırıl. 1300'ün üzerinde personeli var. Mavi denizlere açılacak oradan Türk'ün gücünü dünyaya haykıracak. Bununla da yetinmiyoruz, İspanya ile görüşüyoruz. İngilizlerle de görüşüyoruz. Şimdi bunun 2 katı büyüklüğündekini yapacağız. Uçak gemimizi daha da büyütüp denizlerdeki gücümüzü artıracağız. Barbaros'un torunları gücünü Barbaros'a gösterecek.





HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek





Masanın altındaki üstüne çıktı ve 7'li masa oldu. Bu 7'li masa bizim Kürt vatandaşımızı istismar ediyor. CHP'nin benim Kürt kardeşlerimi sevmekle ilgili bir derdi yok, bunlar yalan. Doğu'da CHP'nin esamesi bile okunmuyor. Oradan bir şeyler elde etmeye çalışıyorlar. Güneydoğu ve Doğu'daki Kürt kardeşlerimle benim hiçbir problemim yok. Yaptığımız mitinglerde dayanışmamız Kürt kardeşlerimizle çok iyiydi. Neymiş Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. Kendilerine göre yeni bir kurumdan bahsediyorlar. Bunların din düşmanlığı yeni değil. CHP'nin geçmişinde zaten din düşmanlığı var. CHP ile HDP kapalı kapılar arkasında yaptıkları pazarlıklarla mesaj veriyorlar. Biz Batı'da ne var ise Doğu'da da o olacak dedik ve oldu mu? Bakın şimdi havalimanlarına, üniversitelere. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Ben oradaki kardeşlerimi Kürt'tür diye üniversitesi olmadan bırakamazdım. Oradaki kardeşim de okuyor gidiyor üniversitesine. Kandil HDP üzerinden kendisine kanlı bir alan açma hazırlığı yapıyor. 'Bay Bay Kemal' de makam kapma derdinde değil mi? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan 'Selo' değil mi? İmralı'daki niye yatıyor? Bunlar 'Selo'yu çıkarma sözü veriyor, evlat katilini İmralı'dan çıkarma sözü veriyorlar.





Bu ülke terör devleti değildir. Bu ülkeden teröristlere ekmek çıkmaz. PKK'nın İmralı'daki elebaşını bırakmak istiyor. Aynı şekilde 'Selo'yu bırakmak istiyor.



