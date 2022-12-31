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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan komandoların yeni yılını kutladı: 2023 daha hayırlı bir geleceğin müjdecisi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aracılığıyla sınır hattında görevli askerlere seslendi. 2023'ün ülkemiz için çok daha hayırlı bir geleceğin müjdesi olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modüler sistemlerle Tendürek'in çevresinden, eksi 17 derecede, orada böyle bir mücadeleyi vermek, buradan bütün vatanımıza, topraklarımıza hakimiyetimizi tesis etmek gerçekten bir imanın, inancın neticesidir." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan komandoların yeni yılını kutladı: 2023 daha hayırlı bir geleceğin müjdecisi olacak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Diyarbakır'daki temaslarının ardından Kilis'e geçti.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen harekatların sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığına bağlı Esas Komuta Yeri’ne gelen Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Mehmetçikle bir araya geldi.

"2023 ülkemizin dünyada çok daha farklı bir konuma ulaşmasına vesile olsun"

Akar ve komutanlar yılın son akşam yemeğini Mehmetçik ile yemekhanede karavanadan yedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Milli Savunma Bakanı Akar ile telefon görüşmesinde sınır hattında görevli komandolara hitap etti.

Mehmetçiği yılın son saatlerinde selamlayarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

  • "İnanıyorum ki 2023, ülkemiz, milletimiz için çok daha hayırlı bir geleceğin müjdecisi olacak. Sizlerin sınır boylarında verdiğiniz mücadele ile milletimiz, ülkemiz güvende, güvenlikli olacak. Hepinizi bu anlamlı gecede en kalbi duygularla selamlıyorum. Gecemiz mutlu, geleceğimiz aydınlık olsun. 2023 ülkemizin dünyada çok daha farklı bir konuma ulaşmasına vesile olsun."

''BİR İMANIN, İNANCIN NETİCESİDİR"

Daha sonra Bakan Soylu'nun telefonu aracılığıyla üs bölgesindeki jandarmalara hitap eden Erdoğan, 2023'e girilmesine kısa bir zaman kala doğu bölgesinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi ile de görüştüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "Modüler sistemlerle Tendürek'in çevresinden, eksi 17 derecede, orada böyle bir mücadeleyi vermek, buradan bütün vatanımıza, topraklarımıza hakimiyetimizi tesis etmek gerçekten bir imanın, inancın neticesidir. Ben, bu imanın, bu inancın tüm temsilcilerini şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Şimdiden 2023'ün ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Gecemiz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Bütün kahramanlarımızı milletim adına kalbi duygularla selamlıyorum."

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