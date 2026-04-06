Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ekonomi ağır şok yaşıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık üç saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Birileri bu vatan için meydanlarda nutuk atarken kimileri de yolsuzluklarını perdelemek için nutuk önünde poz verirken Cumhurbaşkanı ve Kabinesi olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa mücadelemizi azimle sürdürüyoruz.

Türkiye ana muhalefetin beyhude bir çabayla köpürtmeye çalıştığı yapay gündemlere takılmadan hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor.

Bize kimse gündem dayatamaz.

Kimse Türkiye'nin gündemini suni tartışmalarla saptıramaz, enfekte edemez.

Ne hükümetimizin ne de milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken ve ara seçimin yer almadığını bilinmesini istiyorum.

Tek gündemimiz ülkemizi bölgedeki ateşten uzak tutmak.

Biz milletimize hizmet etme mesaisindeyiz.

Hürmüz'ün kapanması yalnızca bir sektörü değil, enerjiden tarıma, sanayiden teknolojiye her alanda küresel ekonomiyi derinden sarsıyor.

Hürmüz kapalı ama Türkiye karamsar tablonun dışında.

Başka ülkelerdeki gibi kısıtlama gündemimizde yok.

Türkiye'nin Hürmüz geçişli herhangi bir LNG tedariki bulunmuyor.

Sivil havacılık, denizcilik ve kara yolu tarafında da önlemler aldık.

Küresel ekonomi ağır şoklar yaşıyor.

Savaş fırsatçılarına asla izin vermeyeceğiz.

Türkiye olarak güvenli liman olma memnuniyeti yaşıyoruz.

Biriktirdiğimiz rezervlerimiz yeterli ve güçlüdür.

Gıda arzında tedbir aldık, sorun yaşamayacağız.

Dış borcumuzun ve dış finansman ihtiyacımızın milli gelire oranı tarihsel ortalamaların altındadır.

İsrail hükümeti savaşı sonlandırmaya yönelik her türlü girişimi baltalamayı sürdürüyor.

İsrail, Mescid-i Aksa'yı kapalı tutarak, Filistinli mahkumlara dair idam kararı getirerek gerilimden beslenen bir ülke olduğunu kendi eylemleriyle tescil ediyor.

Biz tarih boyunca olduğu gibi bugün de çatışmanın ve zulmün değil hakkın, hukukun ve sulhun tarafındayız.

Türkiye olarak barış için sesimizi yükseltmeyi sürdüreceğiz.

Atalarımızın ifadesiyle gün olur devran döner.

Sırf siyasi ömürlerini uzatmak adına barışı dinamitleyenler yarın kendilerinin de hukuka ihtiyaç duyacaklarını akıllarından çıkarmasın

Tarih bunun sayısız örnekleriyle dolu.

En son Hitler bir türlü dizginleyemediği ihtiraslarının kurbanı oldu.

Bugün Hitler'in izinden gidenler sadece insanlığa karşı değil kendi vatandaşlarına karşı da Hitler rolünü oynamaktadır.

Uluslararası toplumun bu gidişe artık 'dur' demesinin vakti gelmiştir.

Bölgemizdeki yangın, iç cephemizi güçlendirmek amacıyla başlattığımız Terörsüz Türkiye Süreci'nin önemini göstermiştir.

Bölgemizin yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı; Türkler, Kürtler, Araplar ve Farsların arasına yeni duvarlar örülmek istendiği bu dönemde oynanan oyunları ancak Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonunun temsil ettiği değerler ile etkisiz hale getirebiliriz.

