Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lokanta ve kafelere destek ödemesi yapılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı’nda konuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere değinen Erdoğan, "Lokanta ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız" dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Salgın şartlarına rağmen ülkemize kazandırdıklarımız bile başarı hikayemize örnek teşkil ediyor. Ülkesine ve milletine karşı sorumluluk hissedenlerden tek beklentimiz görevlerini hakkı ile yerine getirmesidir. Bunu yaptığımız sürece ne AK Parti önünde ne Cumhur İttifakı önünde ne de Türkiye önünde durabilecek kimse yoktur. Milletimiz her birimizi teker teker takip ediyor ve karnemizi veriyor.

REKLAM

"Reform paketlerini yakında sunacağız"

Hukuki ve ekonomik reformları MYK'da tartışmaya açtık. Yakında bir bütün olarak kamuoyuna sunacağız. Reform paketlerini meclise sunmaya başlayacağız. Çok köklü ve önemli düzenlemeler içeriyor. Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bu reform sürecine hep birlikte sahip çıkacağız. Bizden başka gelecek vizyonu tasarlayan yok. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan'ı indirmek olan muhalefete bu ülke iktidarı vermez. İstikameti belirsiz, projesi olmayana, yoldaşları şaibeli olanlara hiç kimse iktidar vizesi alamaz.

"Cumhuriyetin ilk partisini bölücü örgütün kıskacına düşürdüler"

CHP yöneticileri taciz ve tecavüz skandallarını örtüyor. Millete ve bize olan hakaretlerini artırıyor. İşi pişkinliğe vuruyorlar. Yalan oldukları ortaya çıkan konuları utanmadan tekrarlıyorlar. Bölücü örgütün maşalığını yapanların oyunlarını milletimiz başlarına geçirecektir. Oynadıkları tek adamcığız rolünü tebessümle izliyoruz. Cumhuriyetin ilk partisini bölücü örgütün kıskacına düşürenlere millet yeri geldiğinde dersini verecektir.

REKLAM

"Bunlara göre kendilerine oy vermeyen herkes militan"

Bu ara bir militan lafı tutturdular. Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı, AK Parti, askerler, diplomatlar, valiler, memurların hepsi militan. İş adamları zaten militanın önde gideni. Bunlara göre kendilerine oy vermeyen yüzde 75 militan. Bunlara göre CHP'ye oy vermeyen hiç kimse onur ve şeref sahibi değil. Peki kendileri ne? Terör örgütü mensuplarına arkadaşlık demek bunların meşrebinde militanlık değil. Kendilerinden olmayanlara iftira atmak bunların meşrebinde şeref.

"Erken Seçim yok 2023'e kadar bekleyeceksiniz"

Erken seçim diyorlar ya. Size buradan ekmek yok. Sabrın varsa (Kemal Kılıçdaroğlu'na) Haziran 2023'e kadar bekleyeceksin. Harcadığınız her nefesi israf olarak görüyorum. Bu ülkenin yargısı var. Kendilerine militan denilen ve bu hakarete maruz kalan herkesin dava açma zamanı bence gelmiştir.

REKLAM

"Salgınla mücadelede yeni bir safhadayız"

Salgınla mücadelede yeni bir safhadayız. Tedarik ve uygulamayı sürdürüyoruz. 10 milyon doz ülkemize geldi. Birçok ülke şu an aşı bulamıyor. Yaptığımız anlaşmayla bunu temin ettik ediyoruz. Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız.