Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a sert çıktı: Senin süren az kaldı, gidicisin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programında konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un son günlerdeki yersiz açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Macron senin süren zaten az kaldı, gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde 'Tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren' demiştim. Türkiye'ye tarih dersi verme." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu gayreti bu çalışmayı ortaya koyan başta il başkanım İl Yönetim Kurulu üyelerim, arkadaşlarım, hepinizi bu anlamlı gecede, bu 12 Eylül'ün akşamında en kalbi duygularla özellikle selamlıyorum. AK Parti'ye yeni katılanlara hoş geldiniz diyorum.

Bu akşamla geleceğe emin adımlarla yürürken, bu güzel program vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Esasen bu programı 100 bin yeni üyemizin tamamıyla yapmayı istiyorduk. Ancak salgın şartları sebebiyle bu şekilde sınırlı bir toplantıyla yapmak durumunda kaldık. Hedefimiz aslında İstanbul'un en büyük stadyumlarından birinde bu programı yapmaktı fakat salgın bunu ne yazık ki engelledi. Ama salgının engellemesi yürüyüşümüzü durdurmaz.

OYNAT 02:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Senin zaten süren az kaldı, gidicisin Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu. Erdoğan, 'Macron senin süren az kaldı. Gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde tarih bilgin yok önce tarih öğren demiştim. Türkiye'ye tarih dersi verme, bak biz sizi Cezayir'den tanırız, 1 milyon Cezayirliyi siz öldürdünüz. 800 bin Ruandalıyı siz öldürdünüz. Biz sizi Libya'dan tanırız. Bize insanlık dersi veremezsiniz' dedi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Şu anda bu meydanda hamdolsun, bu coşkulu katılımla adımı attık, yolumuza devam ediyoruz. Gönüller bir olduktan sonra fiziki mesafenin öneminin kalmadığına inanıyoruz. Bizleri bir araya getiren İl Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kuruluşundan bugüne İstanbul teşkilatlarımızda görev alan tüm kardeşlerimize gayretleri, sadakatleri için şükranlarımı sunuyorum. İstanbul Teşkilatımızın partimize kazandırdığı 100 binin üzerinde yeni üyemize büyük AK Parti ailesine hoş geldiniz diyorum. Yeni üyelerin partimize kazandırılmasında emeği geçen, katkısı olan tüm teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum.

REKLAM

Her şeyin dijitalleştiği bir devirde, siyasetin bunun dışında kalması elbette düşünülemez. Biz de üye başvurularını internet üzerinden alacak bir sistem kurduk. Yeni üyelerimizden on bir bini yeni başvuruları akuyelikistanbul.org sitesi aracılığıyla aldık. Buradan başvuran vatandaşlarımız evlerinde ziyaret ederek üye kayıtlarını kesinleştirdik.

Yeni üyelerimizin partimize yepyeni bir heyecan kazandırdığını düşünüyoruz. Salgın sebebiyle hayatın neresinde durma noktasına geldiği bir dönemde İstanbul teşkilatımızın bu kampanyası çok daha değerlidir. Bugün, AK Parti 10.5 milyonu aşkın üyesiyle dünyanın sayılı siyasi hareketlerinden biridir.

Ülkemizin tüm renklerini kucaklayan, bütün farklılıklarını kuşatan bu hareket, bu dava Türkiye'nin en geniş ailesidir. Biz sadece üye sayısına göre değil, aynı zamanda temsil kabiliyeti bakımından da açık ara birinci partiyiz. AK Parti'nin güçlü kalması Türkiye'nin birlik, bütünlük ve selameti açısından hayati öneme sahiptir. Bu hareket ne kadar güçlenirse Türkiye'nin kalkınma gayretleri de o derece hızlı neticeye ulaşır. AK Parti ne kadar geniş bir kitleye ulaşırsa milletimizin kardeşliği de o derece kuvvetlenir.

AK Parti özellikle genç kuşaklarla kadrosunu ne kadar tahkim ederse Türkiye'nin geleceği o derece aydınlık olacaktır. Üye çalışmalarını yürütürken yapılan her yeni kaydın partimizle birlikte ülkemizi de güçlendirdiğini de asla aklımızdan çıkarmayacağız. Küçük olsun benim olsun değil, büyük olsun bizim olsun vizyonuyla hareket edeceğiz. 83 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalışacağız. Yeni isimler, yeni yüzleri yeni hizmet elleriyle kadrolarımızı tahkim ederken kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Altını çizerek söylemek istiyorum: AK Parti, milletin partisidir. 83 milyonun tamamının partisidir.

REKLAM

AK Parti özellikle genç kuşaklarla kadrosunu ne kadar tahkim ederse Türkiye'nin geleceği o derece aydınlık olacaktır. Üye çalışmalarını yürütürken yapılan her yeni kaydın partimizle birlikte ülkemizi de güçlendirdiğini de asla aklımızdan çıkarmayacağız. Küçük olsun benim olsun değil, büyük olsun bizim olsun vizyonuyla hareket edeceğiz. 83 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalışacağız. Yeni isimler, yeni yüzleri yeni hizmet elleriyle kadrolarımızı tahkim ederken kimseyi dışarıda bırakmayacağız.

Altını çizerek söylemek istiyorum: AK Parti, milletin partisidir. 83 milyonun tamamının partisidir. Bu partiyi kuran da 18 yıl boyunca iktidarda tutan da milletimizin bizatihi kendisidir. Bizim kimseyi dışlamaya, ötekileştirmeye, inancından, fikrinden, hayat tarzından ötürü hor, hakir görmeye hakkımız yoktur. Önce millet, önce memleket diyen herkese elimizi uzatmak durumundayız.

Bugüne kadar uzattık, uzattığımız için de Allah'a hamd olsun güçlüyüz. Terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, her türlü görüşe yer vardır. Partimizin güçlenmesine katkı sağlayacak her türlü eleştiriye kapımız sonuna kadar açıktır. Farklı fikirlere daima açık olduk. İnşallah bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Şu an çalışmaları devam eden 7. Büyük Kongre'mizi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Salgın sebebiyle miletimizin farklı kesimleriyle irtibatımızın kopmasına asla izin vermiyoruz. Fikirlerini alıyor, gönüllerini kazanmaya çalışıyoruz. Bu sürecin sonunda AK Parti çok daha güçlenmiş bir şekilde yoluna devam edecek inşallah. Türkiye olarak aynı anda bir cephede çetin bir mücadele veriyoruz. İçeride, sınır ötesinde, ötenin ötesinde de mücadele veriyoruz.

REKLAM

Ülkemizi terörle, baskıyla, ekonomik tetikçileriyle hedef alanların amacı bizi onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçirmektir. S&P sen bir kendine çeki düzen ver, sen Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin. Bunu daha önce de yaptın, netice alamadın, bundan sonra da alamayacaksın.

Macron'a sert tepki: Gidicisin!

"Bizim problemimiz Türk milletiyle değil, bizim problemimiz Erdoğan'la," diyor. Macron senin süren zaten az kaldı, gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde "Tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren" demiştim. Türkiye'ye tarih dersi verme. 1 milyon Cezayirliyi siz öldürünüz. Yüz binlerce Libyalı'yı siz öldürdünüz. Bize insanlık dersi verme. Biz Osmanlı olarak buralara gittiğimizde insanlığı götürdük. Bunu hazmedemiyorlar, onun için çıldırıyorlar."